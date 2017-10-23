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21:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцев просят выбрать «дерево любви» для переноса замков с Медового моста

Голосование проводится на главной странице сайта мэрии.

Администрация Калининграда просит горожан выбрать эскиз «дерева любви» для переноса замков с Медового моста. На главной странице сайта мэрии с 23 октября по 12 ноября будет проводиться голосование.

На выбор предложили варианты конструкций, установленных в Роттердаме, Одессе, Клайпеде, Москве, Санкт-Петербурге и Нарве. Желающие также могут направить свой вариант эскиза или набросок «дерева любви» на электронный адрес Love@klgd.ru. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2018 году власти планируют отремонтировать надводную часть Медового моста. Из-за аварийного состояния конструкции специалисты решили срезать замки молодожёнов, которые создают дополнительные полторы тонны нагрузки. Ремонт моста власти планируют завершить к чемпионату мира по футболу. Конструкцию для «замков любви» обещают установить рядом с переходом.

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