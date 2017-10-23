Калининградцев просят выбрать «дерево любви» для переноса замков с Медового моста
Голосование проводится на главной странице сайта мэрии.
Голосование проводится на главной странице сайта мэрии.
Администрация Калининграда просит горожан выбрать эскиз «дерева любви» для переноса замков с Медового моста. На главной странице сайта мэрии с 23 октября по 12 ноября будет проводиться голосование.
На выбор предложили варианты конструкций, установленных в Роттердаме, Одессе, Клайпеде, Москве,
В 2018 году власти планируют отремонтировать надводную часть Медового моста.