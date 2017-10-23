«И часто он так делает?» — пёс Макрона прервал встречу
«Первая собака» Франции — черный лабрадор Немо, справил нужду на камин Елисейского дворца во время встречи Эммануэля Макрона с государственными секретарями.
«Первая собака» Франции — черный лабрадор Немо, справил нужду на камин Елисейского дворца во время встречи Эммануэля Макрона с государственными секретарями.
Макроны взяли пса из приюта в августе, Немо — метис лабрадора и гриффона.
Это не первая собака в Елисейском дворце, ранее там жил черный лабрадор Франсуа Олланда.