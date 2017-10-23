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18:24 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«И часто он так делает?» — пёс Макрона прервал встречу

«Первая собака» Франции — черный лабрадор Немо, справил нужду на камин Елисейского дворца во время встречи Эммануэля Макрона с государственными секретарями.

Источник: AFP 2017

Макроны взяли пса из приюта в августе, Немо — метис лабрадора и гриффона.

Это не первая собака в Елисейском дворце, ранее там жил черный лабрадор Франсуа Олланда.

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