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21:53 (мск), источник: РИА Крым

Около 20 улиц в Симферополе на целый день останутся без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Во вторник, 24 октября, с 08.30 до 17.00 двадцать улиц в Симферополе останутся без электричества. Как пояснили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с плановым ремонтом ГУП РК «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

В частности, без электроэнергии останутся жители улиц Донская.

№№ 52−54, Куйбышева №№ 76/57, 105−141;.

Стрелковый Переулок №№ 24−26, 21/123;.

Чонгарская №№ 48−64, 59−73;.

Приветная №№ 2−72, 1−67;.

Братьев Айвазовских №№ 52−62, 75−85, 43−51;.

Сакская №№ 2−16, 36−40, 43−59;.

Уральская №№ 21, 35−55;.

Почтовая №№ 2−66, 1−65;.

Тракторная №№ 17, 34−42;.

Дунайская №№ 1−18;.

Маршала Рыбака №№ 58−68, 49−69;.

переулка Дунайский №№ 2−12, 3−17;.

улиц Рождественская №№ 58−62;.

Дмитриева №№ 50−70, 45−59;.

Гридасова №№ 57, 60;.

Черных №№ 2−60, 1−55.

Кроме того, на этот период отключат светофоры на перекрестке проспекта Победы с улицей Глинки, а также на повороте на торговый центр «Эпицентр».

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