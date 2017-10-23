Около 20 улиц в Симферополе на целый день останутся без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Во вторник, 24 октября, с 08.30 до 17.00 двадцать улиц в Симферополе останутся без электричества. Как пояснили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Во вторник, 24 октября, с 08.30 до 17.00 двадцать улиц в Симферополе останутся без электричества. Как пояснили в
В частности, без электроэнергии останутся жители улиц Донская.
№№ 52−54, Куйбышева №№ 76/57, 105−141;.
Стрелковый Переулок №№ 24−26, 21/123;.
Чонгарская №№ 48−64, 59−73;.
Приветная №№ 2−72, 1−67;.
Братьев Айвазовских №№ 52−62, 75−85, 43−51;.
Сакская №№ 2−16, 36−40, 43−59;.
Уральская №№ 21, 35−55;.
Почтовая №№ 2−66, 1−65;.
Тракторная №№ 17, 34−42;.
Дунайская №№ 1−18;.
Маршала Рыбака №№ 58−68, 49−69;.
переулка Дунайский №№ 2−12, 3−17;.
улиц Рождественская №№ 58−62;.
Дмитриева №№ 50−70, 45−59;.
Гридасова №№ 57, 60;.
Черных №№ 2−60, 1−55.
Кроме того, на этот период отключат светофоры на перекрестке проспекта Победы с улицей Глинки, а также на повороте на торговый центр «Эпицентр».