В Симферополе на сутки закроют одну из центральных улицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Въезд на улицу Горького в Симферополе 25 октября на сутки закроют для движения. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Въезд на улицу Горького в Симферополе 25 октября на сутки закроют для движения. Об этом сообщает
«В связи с проведением плановых работ по обрезке зеленых насаждений в центральной части города 25 октября текущего года будет закрыт въезд на улицу Горького от улицы Жуковского до улицы Пушкина», — говорится в сообщении.