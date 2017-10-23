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21:52 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе на сутки закроют одну из центральных улицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Въезд на улицу Горького в Симферополе 25 октября на сутки закроют для движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением плановых работ по обрезке зеленых насаждений в центральной части города 25 октября текущего года будет закрыт въезд на улицу Горького от улицы Жуковского до улицы Пушкина», — говорится в сообщении.

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