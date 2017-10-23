Мэрия: автобусы от аэропорта до вокзала станут ходить чаще в выходные
Интервал движения транспорта на маршруте № 6 должен составить 10 минут в дневное время.
Интервал движения транспорта на маршруте № 6 должен составить 10 минут в дневное время.
Автобусы маршрута № 6 «поселок Аэропорт — ж/д вокзал» станут чаще ходить в выходные дни, сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Интервал в дневное время составит 10 минут. Сейчас в пиковое время автобусы, по данным администрации, ходят раз в 8−9 минут, а в остальное — с периодичностью 17 минут.
«Уменьшение интервала движения в выходные дни в межпиковое время обусловлено тем, что пассажиропоток по субботам и воскресеньям не связан со временем начала и окончания рабочего дня», — пояснили в мэрии. По данным МУП «ВПАТП № 7», пассажиропоток из поселка Аэропорт и в обратном направлении распределяется равномерно в течение всего дня.
Добавим, что в настоящее время маршрут № 6 обслуживают 13 автобусов.
Напомним, по данным администрации, автобусы и маршрутки № 88 в Волгограде начали ездить по единому расписанию, а на маршрут № 59 вместо ПАЗов вышли 10 больших автобусов.