Мэрия: автобусы от аэропорта до вокзала станут ходить чаще в выходные

Источник: Аргументы и факты

Автобусы маршрута № 6 «поселок Аэропорт — ж/д вокзал» станут чаще ходить в выходные дни, сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Интервал в дневное время составит 10 минут. Сейчас в пиковое время автобусы, по данным администрации, ходят раз в 8−9 минут, а в остальное — с периодичностью 17 минут.

«Уменьшение интервала движения в выходные дни в межпиковое время обусловлено тем, что пассажиропоток по субботам и воскресеньям не связан со временем начала и окончания рабочего дня», — пояснили в мэрии. По данным МУП «ВПАТП № 7», пассажиропоток из поселка Аэропорт и в обратном направлении распределяется равномерно в течение всего дня.

Добавим, что в настоящее время маршрут № 6 обслуживают 13 автобусов.