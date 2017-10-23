Ученые узнали, почему люди боятся пауков и змей

Источник: michael podger / CC0

Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В ходе экспериментов ученые демонстрировали шестимесячным младенцам изображения цветов и пауков, одновременно измеряя степень расширения зрачка. Этот показатель свидетельствует об уровне выработки организмом гормона норадреналина и, таким образом, позволяет оценить испытываемый стресс. В параллельном аналогичном эксперименте младенцам показывали рыб и змей.

«Когда мы показывали детям изображения пауков и змей вместо цветов и рыб похожего размера и окраски, у тех значительно сильнее расширялись зрачки», — цитирует одного из авторов исследования нейробиолога Штефани Хель портал Sciencealert.

Так, когда младенцы смотрели на изображения пауков, их зрачки расширялись в среднем на 0,14 миллиметра, в то время как при взгляде на цветок — лишь на 0,03 миллиметра.