Крестный ход против «Матильды» у Мариинки

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Православные активисты 23 октября организовали крестный ход вокруг Мариинского театра перед премьерой фильма «Матильда».

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Митингующие называют презентацию фильма «позором».

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Крестный ход организовало движение «Царский крест», сообщается на странице движения во «Вконтакте».

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Депутаты «Яблока» в Петербурге предлагают привести местный закон в соответствие с федеральным законодательством и приравнять религиозные обряды и церемонии к митингам, сообщает «Росбалт».

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

На премьеру «Матильды» Алексея Учителя 23 октября на новой сцене Мариинского театра соберется около 1000 гостей, сообщили «Интерфаксу» организаторы.

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

В театр должна приехать съемочная группа с Алексеем Учителем, Ингеборгой Дапкунайте и адвокатом Константином Добрыниным.

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Картина вызвала широкий резонанс у религиозной общественности, после того как на нее обратила внимание депутат Наталья Поклонская.

Предпремьерная афиша в Мариинке. | Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

С лета 2017 г. в разных городах проходили молитвенные стояния или крестные ходы с призывами не допускать выхода кинокартины в широкий прокат.

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Нападки Поклонской и других чиновников сделали «Матильду» самым скандальным фильмом.

Источник: Евгений Егоров для Ведомостей

Картина Алексея Учителя рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Участники крестного хода в Петербурге. | Источник: Евгений Егоров для Ведомостей