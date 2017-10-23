Крестный ход против «Матильды» у Мариинки
В петербургском театре проходит премьера нашумевшего фильма.
В петербургском театре проходит премьера нашумевшего фильма.
Православные активисты 23 октября организовали крестный ход вокруг Мариинского театра перед премьерой фильма «Матильда».
Митингующие называют презентацию фильма «позором».
Крестный ход организовало движение «Царский крест», сообщается на странице движения во «Вконтакте».
Депутаты «Яблока» в Петербурге предлагают привести местный закон в соответствие с федеральным законодательством и приравнять религиозные обряды и церемонии к митингам, сообщает «Росбалт».
На премьеру «Матильды» Алексея Учителя 23 октября на новой сцене Мариинского театра соберется около 1000 гостей, сообщили «Интерфаксу» организаторы.
В театр должна приехать съемочная группа с Алексеем Учителем, Ингеборгой Дапкунайте и адвокатом Константином Добрыниным.
Картина вызвала широкий резонанс у религиозной общественности, после того как на нее обратила внимание депутат Наталья Поклонская.
С лета 2017 г. в разных городах проходили молитвенные стояния или крестные ходы с призывами не допускать выхода кинокартины в широкий прокат.
Нападки Поклонской и других чиновников сделали «Матильду» самым скандальным фильмом.
Картина Алексея Учителя рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.