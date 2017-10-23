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21:44 (мск), источник: РИА Новости

В Аргентине мать сняла на видео молнию, ударившую рядом с сыном

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Аргентине засняли на видео попадание молнии в зонт подростка, игравшего во дворе. Ролик, заснятый матерью мальчика, был опубликован на YouTube.

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Как рассказала изданию Infobae мать 12-летнего мальчика Каролина Котур, во время грозы она пыталась успокоить свою дочь, которая боится молний. В это время домработница сказала Каролине, что ее сын играет под дождем.

Та начала снимать сына, стоявшего с зонтом под водосточной трубой. Внезапно совсем рядом с мальчиком ударила молния, после чего женщина в панике выронила телефон. Журналистам она уточнила, что ребенок не пострадал. «Слава богу, с ним ничего не случилось», — сказала Котур.

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