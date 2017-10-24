Пропавшие в океане. Пять историй о современных кораблях-призраках
В Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам.
В Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам.
История «Летучего голландца»,
Многие считают, что корабли — призраки — это
«Байчимо»: «Летучий голландец» во льдах Арктики
Торговое судно «Байчимо» было построено в 1911 году в Швеции по заказу Германии. Предназначался корабль для перевозки шкур промысловых животных. После Первой Мировой войны корабль перешел под флаг Великобритании и курсировал вдоль полярных берегов Канады и США.
Осенью 1931 года «Байчимо» с грузом меха попал в ледовую ловушку у побережья Аляски. В ожидании оттепели и освобождения судна из плена команда сошла на берег. Затем разыгрался буран, и моряки, вернувшиеся к месту, где оставили «Байчимо», обнаружили, что его нет. Экипаж посчитал, что судно затонуло.
Однако спустя некоторое время пришла информация, что корабль снова зажат льдами, и находится примерно в 45 милях от лагеря команды.
До «Байчимо» добрались, но владельцы судна, посчитали, что его повреждения настолько серьезны, что оно неизбежно затонет. Судно оставили на месте, но оно, освободившись из ледового плена, отправилось в свободное плавание.
Последняя такая информация датирована 1969 годом. В 2006 году правительство Аляски начало операцию по поиску «Байчимо», но она не увенчалась успехом. Скорее всего, корабль
«Реуун Мару»: траулер, который не хотел умирать
Японский рыболовный траулер «Реуун Мару» был приписан к порту Хатинохэ в префектуре Аомори. Обычная история судна завершилась 11 марта 2011 года, когда во время мощного цунами корабль был унесен в открытое море.
Владельцы посчитали, что судно пошло на дно.
1 апреля 2012 года корабль пересек водную границу США. Береговая охрана пришла к выводу, что траулер представляет потенциальную угрозу судоходству. Поскольку японские владельцы не проявили интереса к его судьбе, «Реуун Мару» было решено уничтожить.
5 апреля корабль береговой охраны расстрелял траулер. «Реуун Мару» проявил большую живучесть — несмотря на больше количество повреждений, на дно
Kaz-II: загадка австралийского катамарана
Австралийская
18 апреля 2007 года яхта была случайно замечена с вертолёта находящейся в свободном плавании в районе Большого Барьерного рифа. Два дня спустя на борт яхты высадился морской патруль, который обнаружил судно в полной исправности — мотор работал, повреждений не было, на столе была найдена нетронутая еда и включенный ноутбук. Но людей на борту не было.
Известно, что 15 апреля Kaz- II отправилась из
Судно было отбуксировано в порт Таунсвилл для дальнейшего расследования.
Наиболее вероятной считается версия, согласно которой один из братьев прыгнул в воду, пытаясь освободить застрявшую рыболовную леску, второй брат поспешил на помощь родственнику, а владелец яхты, пытаясь повернуть катамаран поближе к приятелям, был сбит парусом в океан. В итоге все трое утонули, а
High Aim 6: мятеж на судне
8 января 2003 года у
Корабль, занимавшийся рыболовным промыслом, вышел 31 октября 2002 года из тайваньского порта под флагом Индонезии. Последний сеанс связи владельца с капитаном состоялся в декабре 2002 года.
К моменту обнаружения High Aim 6 дрейфовал в спокойных водах. Корабль не имел серьезных повреждений, вещи экипажа оставались на борту, трюмы были забиты тунцом, который уже начал портиться, но людей на борту не было.
Предположение о том, что людей могло смыть за борт, отвергли метеорологи — в районе плавания High Aim 6 были почти идеальные погодные условия. Версия о захвате судна пиратами также не выглядела убедительной, ввиду того, что и груз, и ценные вещи членов экипажа остались нетронутыми.
В ходе следствия были получены показания некоего индонезийца, который утверждал, что на борту High Aim 6 вспыхнул мятеж команды, в ходе которого капитан и его помощник были убиты. После этого индонезийцы, составлявшие команду, высадились на лодку и покинули судно, а затем вернулись домой.
Впрочем, достоверного подтверждения этой версии получено не было.
«Любовь Орлова»: советский призрак океана
Двухпалубное круизное судно, построенное в 1976 году в Югославии по заказу СССР, верой и правдой более 20 лет служило в составе Дальневосточного морского пароходства.
После этого «Любовь Орлова» был продана компании, зарегистрированной на Мальте, серьёзно перестроена, и использовалась в арктических морских круизах.
Однако новые владельцы, в конечном итоге, потерпели неудачу, и в 2010 году судно арестовали за долги в одном из канадских портов.
Судно буксировали для утилизации в Доминиканскую республику, но начался шторм, канаты лопнули, и «Любовь Орлова» ушла в свободное плавание в нейтральных водах.
Искать корабль не стали, посчитав, что он вскоре затонет.
В январе 2014 года издание The Mirror сообщило, что береговые службы Великобритании и Ирландии приведены в повышенную готовность в связи с тем, что к территориальным водам этих стран из глубин Атлантики приближается бывший советский круизный теплоход «Любовь Орлова». Информация, однако, не подтвердилась.
Эксперты полагают, что «Любовь Орлова» должна была затонуть еще в 2013 году