Пропавшие в океане. Пять историй о современных кораблях-призраках

Источник: Lilpop, Rau & Loewenstein

История «Летучего голландца», корабля-призрака, несущего беду морякам, которые повстречают его на своем пути, возникла не на пустом месте. Наткнуться в море на полузатопленный, покинутый командой, но так и не утонувший корабль — смертельно опасно.

Многие считают, что корабли — призраки — это что-то из прошлых веков. На самом деле и сегодня в Мировом океане дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам.

«Байчимо»: «Летучий голландец» во льдах Арктики

Источник: Aldus Books London

Торговое судно «Байчимо» было построено в 1911 году в Швеции по заказу Германии. Предназначался корабль для перевозки шкур промысловых животных. После Первой Мировой войны корабль перешел под флаг Великобритании и курсировал вдоль полярных берегов Канады и США.

Осенью 1931 года «Байчимо» с грузом меха попал в ледовую ловушку у побережья Аляски. В ожидании оттепели и освобождения судна из плена команда сошла на берег. Затем разыгрался буран, и моряки, вернувшиеся к месту, где оставили «Байчимо», обнаружили, что его нет. Экипаж посчитал, что судно затонуло.

Однако спустя некоторое время пришла информация, что корабль снова зажат льдами, и находится примерно в 45 милях от лагеря команды.

До «Байчимо» добрались, но владельцы судна, посчитали, что его повреждения настолько серьезны, что оно неизбежно затонет. Судно оставили на месте, но оно, освободившись из ледового плена, отправилось в свободное плавание.

На протяжении следующих 40 лет регулярно приходила информация, что «Байчимо» продолжает свое бесконечное путешествие во льдах.

Последняя такая информация датирована 1969 годом. В 2006 году правительство Аляски начало операцию по поиску «Байчимо», но она не увенчалась успехом. Скорее всего, корабль все-таки затонул, но достоверных сведений об этом нет. Так что не исключено, что северный «Летучий голландец» еще напомнит о себе.

«Реуун Мару»: траулер, который не хотел умирать

Японский рыболовный траулер «Реуун Мару» был приписан к порту Хатинохэ в префектуре Аомори. Обычная история судна завершилась 11 марта 2011 года, когда во время мощного цунами корабль был унесен в открытое море.

Владельцы посчитали, что судно пошло на дно.

Однако через год, в марте 2012-го, траулер был замечен у берегов провинции Британская Колумбия в Канаде. «Реуун Мару» заржавел, но на воде держался вполне уверенно.

1 апреля 2012 года корабль пересек водную границу США. Береговая охрана пришла к выводу, что траулер представляет потенциальную угрозу судоходству. Поскольку японские владельцы не проявили интереса к его судьбе, «Реуун Мару» было решено уничтожить.

5 апреля корабль береговой охраны расстрелял траулер. «Реуун Мару» проявил большую живучесть — несмотря на больше количество повреждений, на дно корабль-призрак ушел только через четыре часа. Траулер покоится на глубине 305 метров в 240 километрах от берегов Аляски.

Kaz-II: загадка австралийского катамарана

Источник: AFP 2017

Австралийская яхта-катамаран Kaz-II была в статусе корабля-призрака всего несколько дней, но ее история от этого не становится менее интересной.

18 апреля 2007 года яхта была случайно замечена с вертолёта находящейся в свободном плавании в районе Большого Барьерного рифа. Два дня спустя на борт яхты высадился морской патруль, который обнаружил судно в полной исправности — мотор работал, повреждений не было, на столе была найдена нетронутая еда и включенный ноутбук. Но людей на борту не было.

Известно, что 15 апреля Kaz- II отправилась из Эрли-Бич в Таунсвилл. На её борту находились 3 человека —56-летний владелец яхты Дерек Баттен и братья Питер и Джеймс Танстеды, 69 и 63 лет соответственно. Никаких признаков, указывавших на несчастный случай, или убийство, не было.

Судно было отбуксировано в порт Таунсвилл для дальнейшего расследования.

Найти пропавших людей, либо установить достоверно, что именно произошло, так и не удалось.

Наиболее вероятной считается версия, согласно которой один из братьев прыгнул в воду, пытаясь освободить застрявшую рыболовную леску, второй брат поспешил на помощь родственнику, а владелец яхты, пытаясь повернуть катамаран поближе к приятелям, был сбит парусом в океан. В итоге все трое утонули, а Kaz-II продолжила свое плавание уже без людей.

High Aim 6: мятеж на судне

Источник: AFP 2017

8 января 2003 года у северо-западных берегов Австралии было обнаружено тайваньское судно High Aim 6.

Корабль, занимавшийся рыболовным промыслом, вышел 31 октября 2002 года из тайваньского порта под флагом Индонезии. Последний сеанс связи владельца с капитаном состоялся в декабре 2002 года.

К моменту обнаружения High Aim 6 дрейфовал в спокойных водах. Корабль не имел серьезных повреждений, вещи экипажа оставались на борту, трюмы были забиты тунцом, который уже начал портиться, но людей на борту не было.

Предположение о том, что людей могло смыть за борт, отвергли метеорологи — в районе плавания High Aim 6 были почти идеальные погодные условия. Версия о захвате судна пиратами также не выглядела убедительной, ввиду того, что и груз, и ценные вещи членов экипажа остались нетронутыми.

14 человек, находившихся на борту, бесследно исчезли.

В ходе следствия были получены показания некоего индонезийца, который утверждал, что на борту High Aim 6 вспыхнул мятеж команды, в ходе которого капитан и его помощник были убиты. После этого индонезийцы, составлявшие команду, высадились на лодку и покинули судно, а затем вернулись домой.

Впрочем, достоверного подтверждения этой версии получено не было.

«Любовь Орлова»: советский призрак океана

Источник: Lilpop, Rau & Loewenstein

Двухпалубное круизное судно, построенное в 1976 году в Югославии по заказу СССР, верой и правдой более 20 лет служило в составе Дальневосточного морского пароходства.

После этого «Любовь Орлова» был продана компании, зарегистрированной на Мальте, серьёзно перестроена, и использовалась в арктических морских круизах.

Однако новые владельцы, в конечном итоге, потерпели неудачу, и в 2010 году судно арестовали за долги в одном из канадских портов.

Там «Любовь Орлова» простояла два года, после чего корабль был продан на металлолом.

Судно буксировали для утилизации в Доминиканскую республику, но начался шторм, канаты лопнули, и «Любовь Орлова» ушла в свободное плавание в нейтральных водах.

Искать корабль не стали, посчитав, что он вскоре затонет.

«Любовь Орлову» считали затонувшей до тех пор, пока в феврале 2013 года Национальное агентство геопространственной разведки США не обнаружило судно со спутника в 1700 км от побережья Ирландии.

В январе 2014 года издание The Mirror сообщило, что береговые службы Великобритании и Ирландии приведены в повышенную готовность в связи с тем, что к территориальным водам этих стран из глубин Атлантики приближается бывший советский круизный теплоход «Любовь Орлова». Информация, однако, не подтвердилась.