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18:51 (мск), источник: Известия

«Боярышник» выходит в интернет

Спиртосодержащие лекарственные препараты могут попасть в категорию безрецептурных средств, доступных в Сети.

Минздрав разрешит продажу «Боярышника», «Пустырника» и других спиртосодержащих препаратов в интернете, это следует из письма замглавы ведомства Дмитрия Костенникова в Совет Федерации. При этом спиртосодержащие лекарственные препараты можно будет покупать в неограниченных количествах — Минюст не согласовал Минздраву норму о двух флаконах в одни руки. Законопроект о разрешении продажи в интернете безрецептурных лекарств уже получил одобрение правительства, вскоре он будет внесен в Госдуму. Рынок безрецептурных настоек в первом полугодии 2017-го вырос на 10% — до 1 млрд рублей, по данным DSG Group. Основные потребители продукции по назначению — люди пожилого возраста.

Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников в письме в Совет Федерации от 13 октября сообщил, что целью законопроекта о продажах лекарств дистанционным способом является закрепление права осуществления розничной торговли препаратами, отпускаемыми без рецепта. Правительство одобрило законопроект 18 сентября. Он был направлен в Госдуму. Лицензионные требования при осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецептов, будут установлены дополнительно приказом Минздрава и постановлением правительства.

«Данные требования будут распространяться и на спиртосодержащие лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта», — сообщил замглавы ведомства Дмитрий Костенников в письме в Совет Федерации. Данную позицию Минздрава подтвердили в пресс-службе ведомства. Таким образом, препараты «Боярышник», «Пустырник» и подобные им можно будет купить в интернете. Ранее онлайн-продавцы обращались в ведомство с просьбой допустить к реализации в Сети спиртосодержащие лекарственные препараты, отмечая, что потребители, покупающие настойки не по назначению, не захотят переплачивать за доставку. Еще весной 2017 года министерство было против настоек в интернете. Сейчас в пресс-службе Минздрава не объяснили, почему ведомство изменило свою позицию.

Спиртосодержащие препараты можно будет покупать без ограничений. Ранее Минздрав разработал приказ с нормой, разрешающей продажи максимум по два флакона в одни руки. Норму о количественном ограничении планировалось распространить и на дистанционные продажи. Минздрав отправил приказ в Минюст на регистрацию. Там раскритиковали предложение. «По мнению Минюста, данное ограничение может быть введено только законодательным нормативно-правовым актом», — сказано в письме Дмитрия Костенникова. Проекты федеральных законов согласовываются широким кругом ведомств, тогда как форма приказа министерства не требует подобного. В Минюсте отказались комментировать этот вопрос.

Доцент Высшей школы управления здравоохранением Первого МГМУ имени Сеченова Артем Гиль отметил, что нет никаких рисков в решении Минздрава допустить продажу настоек в Сети. Те, кто употребляет их вместо алкоголя, как правило, не пользуются интернетом — это люди с очень низким доходом, либо безработные. Артем Гиль также подчеркнул, что в аптеках подобные препараты покупаются в основном пожилыми людьми. Покупателей в Сети настойки могут просто не заинтересовать.

Генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева согласна, что вряд ли можно ожидать всплеска продаж спиртосодержащей продукции через интернет-аптеки. «Аптечные» алкоголики представляют собой своеобразный контингент — среди них мало молодежи, людей с хорошим образованием и уровнем дохода, вряд ли многим из них придет в голову заказать очередную порцию через интернет. Также она отметила, что к стоимости спиртосодержащих настоек добавится плата за доставку, что невыгодно алкоголикам. По ее словам, трудно представить, чтобы кто-то заказал большой объем аптечной спиртосодержащей продукции для незаконной торговли.

Председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов подчеркнул, что основная проблема, которая связана с настойками, в самом факте их существования. Никто не проводил их клинических испытаний, и есть сомнения в их эффективности. В 1990-е годы такие препараты представляли риск, так как продавались в бутылках объемом 0,5 л, сейчас их тара составляет 25−50 мл и никакой угрозы от них нет.

По данным DSM Group, в первом полугодии 2017-го объем рынка настоек составил 1 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10%. В натуральном выражении объем рынка составил 42,5 млн флаконов. Пятерка популярных препаратов выглядит следующим образом — «Пустырник», «Валерьяна», «Боярышник», «Календула» и «Прополис».

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