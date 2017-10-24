«Боярышник» выходит в интернет
Спиртосодержащие лекарственные препараты могут попасть в категорию безрецептурных средств, доступных в Сети.
Спиртосодержащие лекарственные препараты могут попасть в категорию безрецептурных средств, доступных в Сети.
Минздрав разрешит продажу «Боярышника», «Пустырника» и других спиртосодержащих препаратов в интернете, это следует из письма замглавы ведомства Дмитрия Костенникова в Совет Федерации. При этом спиртосодержащие лекарственные препараты можно будет покупать в неограниченных количествах — Минюст не согласовал Минздраву норму о двух флаконах в одни руки. Законопроект о разрешении продажи в интернете безрецептурных лекарств уже получил одобрение правительства, вскоре он будет внесен в Госдуму. Рынок безрецептурных настоек в первом полугодии 2017-го вырос на 10% — до 1 млрд рублей, по данным DSG Group. Основные потребители продукции по назначению — люди пожилого возраста.
Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников в письме в Совет Федерации от 13 октября сообщил, что целью законопроекта о продажах лекарств дистанционным способом является закрепление права осуществления розничной торговли препаратами, отпускаемыми без рецепта. Правительство одобрило законопроект 18 сентября. Он был направлен в Госдуму. Лицензионные требования при осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецептов, будут установлены дополнительно приказом Минздрава и постановлением правительства.
«Данные требования будут распространяться и на спиртосодержащие лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта», — сообщил замглавы ведомства Дмитрий Костенников в письме в Совет Федерации. Данную позицию Минздрава подтвердили в
Спиртосодержащие препараты можно будет покупать без ограничений. Ранее Минздрав разработал приказ с нормой, разрешающей продажи максимум по два флакона в одни руки. Норму о количественном ограничении планировалось распространить и на дистанционные продажи. Минздрав отправил приказ в Минюст на регистрацию. Там раскритиковали предложение. «По мнению Минюста, данное ограничение может быть введено только законодательным
Доцент Высшей школы управления здравоохранением Первого МГМУ имени Сеченова Артем Гиль отметил, что нет никаких рисков в решении Минздрава допустить продажу настоек в Сети. Те, кто употребляет их вместо алкоголя, как правило, не пользуются интернетом — это люди с очень низким доходом, либо безработные. Артем Гиль также подчеркнул, что в аптеках подобные препараты покупаются в основном пожилыми людьми. Покупателей в Сети настойки могут просто не заинтересовать.
Генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева согласна, что вряд ли можно ожидать всплеска продаж спиртосодержащей продукции через
Председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов подчеркнул, что основная проблема, которая связана с настойками, в самом факте их существования. Никто не проводил их клинических испытаний, и есть сомнения в их эффективности. В 1990-е годы такие препараты представляли риск, так как продавались в бутылках объемом 0,5 л, сейчас их тара составляет 25−50 мл и никакой угрозы от них нет.
По данным DSM Group, в первом полугодии 2017-го объем рынка настоек составил 1 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10%. В натуральном выражении объем рынка составил 42,5 млн флаконов. Пятерка популярных препаратов выглядит следующим образом — «Пустырник», «Валерьяна», «Боярышник», «Календула» и «Прополис».