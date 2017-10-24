Потепление обещают синоптики Приморья
Потепление обещают приморские синоптики уже в середине текущей недели, сообщает «Deita. ru».
Потепление обещают приморские синоптики уже в середине текущей недели, сообщает «Deita. ru».
По данным Примгидромет, в Приморье осадки маловероятны, ветер слабый до умеренного, температурный фон существенно не изменится. Ночью температура воздуха опустится до 0…-10 °C, на южном побережье, наоборот, поднимется до +5 °C, максимальные температуры в пределах +3…+15 °C.
Во Владивостоке осадков не ожидается. К середине недели температурный фон повысится: ночью до +4…+7 °C, днем до +10…+13 °C.
Это подтверждает и прогноз погоды на вторник, 24 октября. В этот день погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер днем
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер
Таисия Масина.