Потепление обещают синоптики Приморья

Источник: ДЕЙТА

По данным Примгидромет, в Приморье осадки маловероятны, ветер слабый до умеренного, температурный фон существенно не изменится. Ночью температура воздуха опустится до 0…-10 °C, на южном побережье, наоборот, поднимется до +5 °C, максимальные температуры в пределах +3…+15 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. К середине недели температурный фон повысится: ночью до +4…+7 °C, днем до +10…+13 °C.

Это подтверждает и прогноз погоды на вторник, 24 октября. В этот день погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3..+14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер днем северо-западный, со второй половины дня южный умеренный. Температура воздуха +10…+12°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха +10…+12°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура поднимется до +13…+15°С.