Хабаровский край остаётся во власти сильного ветра
Северным районам он принесёт снег.
Северным районам он принесёт снег.
Во вторник в Хабаровском крае сохранится ветреная погода. Даже в центральных и южных районах скорость воздушного потока будет достигать 15 метров в секунду. На севере благодаря этому ожидаются вечерние осадки.
В Хабаровске дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 9−11 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке 1−3 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 4−6 °C. Возможны небольшие осадки. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Аяне дневная температура останется на отметке 3−5 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура останется на отметке 3−5 °C. Вечером возможен небольшой снег. Скорость
В Бикине дневная температура снизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 4−6 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Троицком дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость