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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край остаётся во власти сильного ветра

Северным районам он принесёт снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 758 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

Во вторник в Хабаровском крае сохранится ветреная погода. Даже в центральных и южных районах скорость воздушного потока будет достигать 15 метров в секунду. На севере благодаря этому ожидаются вечерние осадки.

В Хабаровске дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 5−8 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 5−7 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 9−11 °С. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 1−3 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 4−6 °C. Возможны небольшие осадки. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 3−5 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 3−5 °C. Вечером возможен небольшой снег. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Бикине дневная температура снизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 4−6 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

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