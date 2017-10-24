В Нью-Йорке картину Ван Гога выставят на аукцион за $50 миллионов

Картина голландского художника станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса 13 ноября. Представленная Christie’s коллекция включает 36 работ указанного периода, а также послевоенное искусство, общая оценочная стоимость которых превышает 120 миллионов долларов, отмечается в сообщении.

Картина «Вспаханное поле и пахарь» была написана Ван Гогом в августе-сентябре 1889 года. На полотне запечатлен вид из окна комнаты художника в пансионе-лечебнице Святого Павла на юге Франции, где он жил с мая 1889 по май 1890 года.