Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Юбилей Эминема
02:06 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке картину Ван Гога выставят на аукцион за $50 миллионов

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости. Картина Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» («Laboureur dans un champ») будет выставлена на торги в Нью-Йорке с оценочной стоимостью свыше 50 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в аукционном доме Christie’s.

Во время загрузки произошла ошибка.

Картина голландского художника станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса 13 ноября. Представленная Christie’s коллекция включает 36 работ указанного периода, а также послевоенное искусство, общая оценочная стоимость которых превышает 120 миллионов долларов, отмечается в сообщении.

Картина «Вспаханное поле и пахарь» была написана Ван Гогом в августе-сентябре 1889 года. На полотне запечатлен вид из окна комнаты художника в пансионе-лечебнице Святого Павла на юге Франции, где он жил с мая 1889 по май 1890 года.

Также на торги выставляется картина Анри Матисса «Регата в Ницце» 1921 года, с оценочной стоимостью 12−18 миллионов долларов. Абстракция Хуана Миро 1933 года выставляется на торги с минимальной стоимостью 18 миллионов долларов. В коллекции также представлены полотна Марка Шагала 1929 и 1970 годов с эстимейтом 4−6 миллионов долларов, уточняется в сообщении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Она стала монстром': Джигарханян заявил, что постарается забыть жену
Европейская железнодорожная колея для Украины - дорога в тупик. Мнение
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Нападение на ведущую «Эха Москвы». Главное
Путин подписал указ об обязанных принести присягу гражданах
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
«Трансперенси» обнаружила финансовые нарушения в 14 театрах
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь