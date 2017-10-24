В Нью-Йорке картину Ван Гога выставят на аукцион за $50 миллионов

Картина голландского художника станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса 13 ноября. Представленная Christie’s коллекция включает 36 работ указанного периода, а также послевоенное искусство, общая оценочная стоимость которых превышает 120 миллионов долларов, отмечается в сообщении.
Также на торги выставляется картина Анри Матисса «Регата в Ницце» 1921 года, с оценочной стоимостью 12−18 миллионов долларов. Абстракция Хуана Миро 1933 года выставляется на торги с минимальной стоимостью 18 миллионов долларов. В коллекции также представлены полотна Марка Шагала 1929 и 1970 годов с эстимейтом 4−6 миллионов долларов, уточняется в сообщении.