На трассе Лидога — Ванино заработает экстренный вызов «112»

В Хабаровске заключено трехстороннее соглашение по организации и обслуживанию телефона экстренных служб «112» на автодороге Лидога — Ванино. Документ подписали министерство информационных технологий и связи края, Тихоокеанский государственный университет и ПАО «МТС». В рамках соглашения до конца 2017 года планируется установить три базовые станции подвижной радиотелефонной связи, которые будут работать от солнечных батарей и ветрогенераторов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Проект энергонезависимой станции, разработанный учеными ТОГУ, позволит получить доступ к вызову службы «112». Зона покрытия составит 49 км автодороги (15% всей протяженности трассы). Сотовый провайдер займется обеспечением прохождения голосового трафика.

«Предстоит сложная работа по реализации проекта: строительство площадок для антенно-мачтовых сооружений, размещение оборудования связи и организации автономного электроснабжения в отдаленных и труднодоступных местностях», — отметил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

При успешном тестировании до конца 2020 года экстренной радиотелефонной связью планируется обеспечить до 70% магистрали.



Напомним, трасса Лидога — Ванино, которая сооружалась более 20 лет, достроена в октябре нынешнего года. Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию, по предварительным данным, состоится в конце нынешней недели, в ней примет участие полпред президента РФ в ДФО — вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев.