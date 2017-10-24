На трассе Лидога — Ванино заработает экстренный вызов «112»
До конца года планируется установить три базовые станции радиотелефонной связи.
До конца года планируется установить три базовые станции радиотелефонной связи.
В Хабаровске заключено трехстороннее соглашение по организации и обслуживанию телефона экстренных служб «112» на автодороге Лидога — Ванино. Документ подписали министерство информационных технологий и связи края, Тихоокеанский государственный университет и ПАО «МТС».
В рамках соглашения до конца 2017 года планируется установить три базовые станции подвижной радиотелефонной связи, которые будут работать от солнечных батарей и ветрогенераторов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«Предстоит сложная работа по реализации проекта: строительство площадок для
При успешном тестировании до конца 2020 года экстренной радиотелефонной связью планируется обеспечить до 70% магистрали.
Напомним, трасса Лидога — Ванино, которая сооружалась более 20 лет, достроена в октябре нынешнего года. Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию, по предварительным данным, состоится в конце нынешней недели, в ней примет участие полпред президента РФ в ДФО —