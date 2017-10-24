Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Суд вынес приговор виновному в смерти участника группы «Любэ»
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
03:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Личные вещи «Первых леди России XX века» увидят хабаровчане

Федеральный выставочный проект откроется в музее им. Гродекова.

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

В Хабаровском краевом музее им. Гродекова открывается федеральная выставка «Первые леди России XX века». Уникальные подлинные экспонаты рассказывают о судьбах жён первых лиц российского государства, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Открывают выставку материалы о коронации Николая II и Александры Фёдоровны. Представлены фотодокументы, отражающие разностороннюю общественную и благотворительную деятельность императрицы.

Среди вещей Надежды Крупской: портфель, в котором она хранила последние статьи и письма, продиктованные Владимиром Лениным в Горках во время болезни, а также «Политическое завещание». На выставке можно будет ознакомиться с документами, рассказывающими о судьбе жены Иосифа Сталина — Надежды Аллилуевой.

В экспозиции представлено платье для официальных приёмов начала 1960-х гг. Нины Кухарчук-Хрущёвой. Посетители также увидят коллекцию семейных фотографий Брежневых. Среди экспонатов — подарки от глав государств и личные вещи Раисы Горбачевой: набор женских украшений, шкатулка для драгоценностей, кимоно. А также вещи и почетные награды Наины Ельциной.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с ведущими музеями и архивами страны.

Выставка работает с 25 октября по 18 декабря 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гороскоп на 24 октября: у Дев прибыль, Ракам пора в тренажерный зал, а Весам - выпить чай
Государственные программы в Хабаровском крае реализуются успешно - Наталья Пудовкина
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
В РФ заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь