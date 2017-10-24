Личные вещи «Первых леди России XX века» увидят хабаровчане

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

В Хабаровском краевом музее им. Гродекова открывается федеральная выставка «Первые леди России XX века». Уникальные подлинные экспонаты рассказывают о судьбах жён первых лиц российского государства, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Открывают выставку материалы о коронации Николая II и Александры Фёдоровны. Представлены фотодокументы, отражающие разностороннюю общественную и благотворительную деятельность императрицы.

Среди вещей Надежды Крупской: портфель, в котором она хранила последние статьи и письма, продиктованные Владимиром Лениным в Горках во время болезни, а также «Политическое завещание». На выставке можно будет ознакомиться с документами, рассказывающими о судьбе жены Иосифа Сталина — Надежды Аллилуевой.

В экспозиции представлено платье для официальных приёмов начала 1960-х гг. Нины Кухарчук-Хрущёвой. Посетители также увидят коллекцию семейных фотографий Брежневых. Среди экспонатов — подарки от глав государств и личные вещи Раисы Горбачевой: набор женских украшений, шкатулка для драгоценностей, кимоно. А также вещи и почетные награды Наины Ельциной.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с ведущими музеями и архивами страны.