Личные вещи «Первых леди России XX века» увидят хабаровчане
Федеральный выставочный проект откроется в музее им. Гродекова.
Федеральный выставочный проект откроется в музее им. Гродекова.
Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.
В Хабаровском краевом музее им. Гродекова открывается федеральная выставка «Первые леди России XX века». Уникальные подлинные экспонаты рассказывают о судьбах жён первых лиц российского государства, сообщили ИА AmurMedia в
Открывают выставку материалы о коронации Николая II и Александры Фёдоровны. Представлены фотодокументы, отражающие разностороннюю общественную и благотворительную деятельность императрицы.
Среди вещей Надежды Крупской: портфель, в котором она хранила последние статьи и письма, продиктованные Владимиром Лениным в Горках во время болезни, а также «Политическое завещание». На выставке можно будет ознакомиться с документами, рассказывающими о судьбе жены Иосифа Сталина — Надежды Аллилуевой.
В экспозиции представлено платье для официальных приёмов начала 1960-х гг. Нины
Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с ведущими музеями и архивами страны.
Выставка работает с 25 октября по 18 декабря 2017 года.