Лайнер Costa Neoromantica внепланово прибыл во Владивосток
На борту круизного судна находятся туристы из Германии, Италии и Испании, которые будут гулять по городу ближайшие два дня (ФОТО).
На борту круизного судна находятся туристы из Германии, Италии и Испании, которые будут гулять по городу ближайшие два дня (ФОТО).
Владивосток, 24 октября, PrimaMedia.
Лайнер Costa NeoRomantica в четвертый раз в своей истории прибыл в порт Владивосток. Он причалил к приморскому берегу во вторник, 24 октября, где будет находиться в течение двух дней, сообщает ИА PrimaMedia.