У школьников Хабаровского края выработают иммунитет к «плохой» информации
Единый урок по безопасности в Интернет пройдет по всей России.
Единый урок по безопасности в Интернет пройдет по всей России.
В четвертый раз в Хабаровском крае пройдет единый урок по безопасности в Интернет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на краевое минобразования и науки. — Это открытый урок, дата проведения во всех школах края назначена на 30 октября. Но только им дело не ограничится. Это целый цикл мероприятий, который включает в себя работу со школьниками и обязательно с их родителями, — рассказал начальник отдела новых образовательных технологий управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса краевого минобразования и науки Михаил Лавренко.
Он уточнил, что цель урока безопасности в Интернет научить ребят выбирать информацию, критически ее оценивать. Школьники должны научиться отличать полезный контент от деструктивного.
— Сегодня представить себе образовательный процесс без интернета невозможно. Но если в школе используется централизованная система контентной фильтрации, определен порядок доступа к сети Интернет, то дома доступ к информации — это область ответственности родителей. Именно поэтому проводятся беседы с родителями, — уточнил Михаил Лавренко.
По словам чиновника, инициатором единого урока по безопасности в Интернет выступает Совет Федерации РФ. Специальных исследований, показывающих насколько эффективны эти уроки не проводилось, но охват школьников впечатляет — 12,5 млн детей в 2016 году.