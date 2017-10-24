У школьников Хабаровского края выработают иммунитет к «плохой» информации

В четвертый раз в Хабаровском крае пройдет единый урок по безопасности в Интернет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на краевое минобразования и науки. — Это открытый урок, дата проведения во всех школах края назначена на 30 октября. Но только им дело не ограничится. Это целый цикл мероприятий, который включает в себя работу со школьниками и обязательно с их родителями, — рассказал начальник отдела новых образовательных технологий управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса краевого минобразования и науки Михаил Лавренко.