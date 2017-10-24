Во Владивостоке откроют ночь искусств и отметят 100-летие Октября
Приморская картинная галерея приглашает приморцев прослушать несколько интересных лекториев.
Приморская картинная галерея приглашает приморцев прослушать несколько интересных лекториев.
Приморская государственная картинная галерея в четвёртый раз становится участником акции «Всероссийская ночь искусств». В преддверии дня народного единства, 3 ноября, учреждение откроет для своих гостей вечером и ночью: с 19 до 23 часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как сообщили в
В 21 час вечера в зале маринистической живописи прозвучат песни и романсы в исполнении Анны Проскуряковой в рамках концертной программы «Здесь хорошо…».
В здании галереи на Партизанском проспекте, 12 в 17:00 состоится открытие выставки, посвящённой 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Даёшь революцию в искусстве!». В экспозицию вошли произведения из коллекции Приморской государственной картинной галереи.
Здесь же, в 19 часов, состоится круглый стол «Как Владивосток встретил Великую Октябрьскую революцию», на которой члены Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края прокомментируют малоизвестные исторические факты.