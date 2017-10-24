Туристы Приморья готовы ехать в Красноярский край
Маршруты региональных туроператоров заинтересовали жителей Владивостока и Хабаровска.
Маршруты региональных туроператоров заинтересовали жителей Владивостока и Хабаровска.
Туристский информационный центр Красноярского края (ТИЦ) презентовал маршруты региональных туроператоров жителям Владивостока и Хабаровска.
Как отметили региональные представители, дальневосточная цепочка рабочих встреч для туроператоров, отельеров и
«Сердца хабаровчан покорили рыболовные туры на север Красноярского края, в Енисейск, природный парк “Ергаки” и Шушенское. Кроме того, участники рабочих встреч интересовались авторскими маршрутами по Красноярскому краю на Плато Путорана и Подкаменную Тунгуску. И это несмотря на то, что в дальневосточном федеральном округе традиционным спросом пользуются такие туристические направления, как Корея, Китай и Япония», — уточнили в ТИЦ.
В следующем году делегация из Красноярского края планирует провести подобную презентацию и для Сахалинской области, в