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04:34 (мск), источник: Newslab.ru

Туристы Приморья готовы ехать в Красноярский край

Маршруты региональных туроператоров заинтересовали жителей Владивостока и Хабаровска.

Туристский информационный центр Красноярского края (ТИЦ) презентовал маршруты региональных туроператоров жителям Владивостока и Хабаровска.

Как отметили региональные представители, дальневосточная цепочка рабочих встреч для туроператоров, отельеров и туристско-информационных центров Сибирского туристического портала проходит в этих городах шестой год подряд. Основная задача — презентовать региональный туристский продукт, обменяться контактами, заключить соглашения о сотрудничестве. Мероприятия во Владивостоке и Хабаровске посетили более 100 человек.

«Сердца хабаровчан покорили рыболовные туры на север Красноярского края, в Енисейск, природный парк “Ергаки” и Шушенское. Кроме того, участники рабочих встреч интересовались авторскими маршрутами по Красноярскому краю на Плато Путорана и Подкаменную Тунгуску. И это несмотря на то, что в дальневосточном федеральном округе традиционным спросом пользуются такие туристические направления, как Корея, Китай и Япония», — уточнили в ТИЦ.

В следующем году делегация из Красноярского края планирует провести подобную презентацию и для Сахалинской области, в Южно-Сахалинске.

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