Памятник Лукашову демонтировали в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В хабаровском питомнике имени Лукашова демонтировали памятник, который стоял на могиле селекционера. Восстановлением бюста займутся специалисты художественного фонда. По предварительным расчетам, реставрация обойдется в 300 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния».

Скульптуру на могиле дальневосточного селекционера Артемия Лукашова установили в 1953 году. Бюст создал скульптор Абрам Мильчин — автор памятника Ерофею Хабарову.

По словам специалистов, скульптура с могилы Лукашова давно нуждается в реставрации.

«Бюст находится в очень плачевном состоянии. То, что два года назад неумельцы очень дешево сделали косметический ремонт, еще больше разрушило эту скульптуру. [Тут] огромные трещины, внутри бюста чувствуется вода. На зиму оставлять бюст нельзя: его разобьет, и тогда даже специалисты, наверное, не смогут восстановить этот памятник, а он нам дорог», — рассказала ответственный секретарь краевого отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры Тамара Бессолицына.

Реставрировать памятник будут специалисты художественного фонда, с ними уже заключили договор.