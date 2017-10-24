Отказавшихся от взяток полицейских премировали в Красноярске

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вручил премии сотрудникам ГИБДД, которые отказались от денежных вознаграждений от нарушителей.

Среди награжденных — инспекторы красноярского полка ДПС. Они остановили водителя для проверки документов, но у него имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчина предложил полицейским 10 тысяч рублей за то, чтобы они не составляли административный материал. Нарушителя задержали.

Также Речицкий отметил инспекторов ДПС Козульского района. Им взятку в размере одной тысячи рублей пытались дать водитель и пассажир мотоцикла «Урал». Они ездили без мотошлемов и в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одну денежную премию вручили инспектору полиции Енисейска, который остановил пьяного водителя. Тот хотел откупиться от составления протокола суммой в 2 тысячи рублей.