Отказавшихся от взяток полицейских премировали в Красноярске
Стражи порядка получили денежную премию за добросовестное выполнение служебных задач.
Стражи порядка получили денежную премию за добросовестное выполнение служебных задач.
Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вручил премии сотрудникам ГИБДД, которые отказались от денежных вознаграждений от нарушителей.
Среди награжденных — инспекторы красноярского полка ДПС. Они остановили водителя для проверки документов, но у него имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчина предложил полицейским 10 тысяч рублей за то, чтобы они не составляли административный материал. Нарушителя задержали.
Также Речицкий отметил инспекторов ДПС Козульского района. Им взятку в размере одной тысячи рублей пытались дать водитель и пассажир мотоцикла «Урал». Они ездили без мотошлемов и в состоянии алкогольного опьянения.
Еще одну денежную премию вручили инспектору полиции Енисейска, который остановил пьяного водителя. Тот хотел откупиться от составления протокола суммой в 2 тысячи рублей.
«Сотрудники ГИБДД были поощрены начальником краевого Главка Александром Речицким за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию», — отметили в полиции. Размер выданных им денежных премий в ведомстве не разглашают.