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04:41 (мск), источник: Восток Медиа

ГИБДД устроила тотальную проверку приморских таксистов

Уже в первый день автоинспекторам попались десятки нарушителей.

Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае началась комплексная оперативно-профилактическая операция «Такси». Первый день показал, что больше всего нарушителей — во Владивостоке и Уссурийске, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на управление ГИБДД региона.

В первый день профилактического мероприятия автоинспекторы выявили и привлекли к административной ответственности 87 водителей такси — в основном в краевой столице и в Уссурийском городском округе.

Места скопления автомобилей такси автоинспекторы проверяют во всех городах и районах Приморского края. Особенно сотрудников ГИБДД интересует наличие путевых листов, техническое состояние машин и разрешение на перевозку пассажиров.

С начала 2017 года полицейские зарегистрировали в Приморье 69 дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей такси. В результате этих ДТП 80 человек получили травмы различной степени тяжести.

Основные задачи оперативно-профилактической операции «Такси» — выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок, незаконного использования атрибутики такси, а также соблюдения водителями правил дорожного движения РФ.

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