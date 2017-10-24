ГИБДД устроила тотальную проверку приморских таксистов
Уже в первый день автоинспекторам попались десятки нарушителей.
Уже в первый день автоинспекторам попались десятки нарушителей.
В Приморском крае началась комплексная
В первый день профилактического мероприятия автоинспекторы выявили и привлекли к административной ответственности 87 водителей такси — в основном в краевой столице и в Уссурийском городском округе.
Места скопления автомобилей такси автоинспекторы проверяют во всех городах и районах Приморского края. Особенно сотрудников ГИБДД интересует наличие путевых листов, техническое состояние машин и разрешение на перевозку пассажиров.
С начала 2017 года полицейские зарегистрировали в Приморье 69
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