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05:21 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске плохо приживаются хвойные породы деревьев

В Красноярске в этом году высадили 16 тысяч деревьев — это компенсация вырубленных насаждений для строительства объектов Универсиады. Однако не все они приживаются; по оценкам специалистов, погибает до 5% саженцев. Решать, что делать, пришлось на выездном совещании общественников и министерства экологии.

Вместо 30 сантиметров роста в год всего три. Деревья без должного ухода не желают приживаться в миллионном городе. Особенно страдают хвойные породы. За год в Красноярске было высажено больше 16 тысяч деревьев, специалисты подметили интересный факт — в краевом центре очень трудно приживаются деревья хвойных пород. Эта ёлка была высажена в прошлом сезоне, но пройдёт не менее пяти лет, пока станет ясно, превратится ли она в полноценное дерево.

Как утверждают в институте леса, хвойные не стоит высаживать возле дорог — они должны расти в глубине парков. Взамен учёные рекомендуют лиственные породы деревьев — яблони, сирень. Даже обыкновенные живые изгороди и то предпочтительнее, чем сосны и ели. Исключение — кедр.

«Он не быстро растёт. Тем более рядом с дорогой специально посадили. Но шансы есть. То есть кедр более устойчив к городской среде», — пояснила старший научный сотрудник Института леса, доктор биологических наук Галина Полякова.

Как заявляют в министерстве экологии, скорее всего, придётся менять подход к высадке деревьев. Не гнаться за «валом», а сформировать более качественный уход за высаженными деревьями в Красноярске. «Материал должен сажаться сертифицированный, из питомников. Для этого необходим контроль не только департамента городского хозяйства — специалистов УЗС, которые этим занимаются, но и общественности. Потому что объёмы в городе высаживаются большие, но результат очень низкий. Приживаемость стремится к нулю», — отметила общественный деятель Наталья Подоляк.

«Самый главный тезис и самый главный подход, который я могу уже сейчас озвучить — необходимо уходить от количественного показателя и переходить к качественному. Ещё вывод, который сегодня мы однозначно сделали — необходимо наладить порядок передачи высаженных территорий обслуживающим организациям», — подчеркнул и.о. министра экологии края Владимир Часовитин.

В следующем году деревьев высадят ещё больше — 30 тысяч штук. Для новых зелёных насаждений нашли 52 места по всему городу, и за каждым из них должен быть персональный ответственный. А гарантийный срок по уходу теперь не менее трёх лет.


Дмитрий БЫЗОВ

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