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05:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Гигант» в Хабаровске: Поклонская может сделать «Матильду» самым кассовым фильмом Учителя

Фильм, получивший скандальную огласку, не без колебаний пустили в «Гигант».

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

«Матильда» Алексея Учителя благодаря кампании Натальи Поклонской может стать самым громким и кассово успешным фильмом в биографии режиссера. Такими мыслями поделился Андрей Яковлев, коммерческий директор ООО «Далькино», объединившего четыре хабаровских кинотеатра, среди которых самый крупный — кинотеатр «Гигант».

Как сообщил Андрей Яковлев, в день всероссийской премьеры 26 октября «Матильду» режиссера Алексея Учителя покажут и в «Гиганте», причем идти фильм будет в нескольких залах.

К слову сказать, в хабаровских кинотеатрах далеко не сразу приняли решение о показе фильма с репутацией антиклерикального, лжеисторического да и просто скандального. Директора некоторых кинотеатров с порога отказывали «Матильде» в доверии.

В самом крупном кинотеатре Хабаровска «Гиганте» вопрос о прокате «Матильды» тоже решился лишь недавно, а свои колебания по этому поводу в администрации кинотеатра объясняют просто.

— Вообще по стране вопросов к «Матильде», как вы знаете, было много. И даже до сих пор они есть. И сейчас, уже во второй раз, депутат Госдумы Наталья Поклонская требует отозвать прокатное удостоверение, — сообщил Андрей Яковлев. — Кстати, режиссер должен быть благодарен Поклонской за то, что она создала такой пиар его «Матильде». Так этот фильм Учителя, вполне хороший, рабочий, мог бы пройти не то чтобы незаметно, но достаточно аккуратно. А теперь он соберет денег, наверное, раз в 5 больше и, возможно, станет самым громким и кассовым в биографии Учителя. Уже сейчас, как показывает статистика по стране, предпродажи бьют рекорды. Интерес проявляют и хабаровчане.

Стоит отметить, что 26 октября одновременно с «Матильдой» дебютируют и другие кинофильмы, которые несмотря на бесхитростное содержание могут составить ей серьезную конкуренцию. Это ужастики, триллер, фэнтази, комедии и боевики.

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