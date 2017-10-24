«Гигант» в Хабаровске: Поклонская может сделать «Матильду» самым кассовым фильмом Учителя

— Вообще по стране вопросов к «Матильде», как вы знаете, было много. И даже до сих пор они есть. И сейчас, уже во второй раз, депутат Госдумы Наталья Поклонская требует отозвать прокатное удостоверение, — сообщил Андрей Яковлев. — Кстати, режиссер должен быть благодарен Поклонской за то, что она создала такой пиар его «Матильде». Так этот фильм Учителя, вполне хороший, рабочий, мог бы пройти не то чтобы незаметно, но достаточно аккуратно. А теперь он соберет денег, наверное, раз в 5 больше и, возможно, станет самым громким и кассовым в биографии Учителя. Уже сейчас, как показывает статистика по стране, предпродажи бьют рекорды. Интерес проявляют и хабаровчане.