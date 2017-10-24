«КрасАвиа» запустит рейсы до Кодинска и Ванавары

Источник: AP 2017

Краевая авиакомпания «КрасАвиа» откроет рейсы «Красноярск-Кодинск-Ванавара». Первая полетная программа запланирована на 31 октября.

Самолеты до северных точек края будут летать по вторникам, в обратном направлении — по четвергам. Перевозка пассажиров будет выполняться на двухмоторном самолете L-410 из аэропорта местного значения «Черемшанка».

Отмечается, что маршруты будут открыты в осенне-зимний период. На лето «КрасАвиа» прекратит полетную программу.

«Данное направление частично субсидируется (на участке Красноярск-Кодинск) в рамках краевой программы авиаперевозок. Государственное субсидирование позволяет сдерживать тарифы на перевозки», — говорится в сообщении «КрасАвиа».