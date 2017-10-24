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05:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«КрасАвиа» запустит рейсы до Кодинска и Ванавары

Программа стартует 31 октября.

Источник: AP 2017

Краевая авиакомпания «КрасАвиа» откроет рейсы «Красноярск-Кодинск-Ванавара». Первая полетная программа запланирована на 31 октября.

Самолеты до северных точек края будут летать по вторникам, в обратном направлении — по четвергам. Перевозка пассажиров будет выполняться на двухмоторном самолете L-410 из аэропорта местного значения «Черемшанка».

Отмечается, что маршруты будут открыты в осенне-зимний период. На лето «КрасАвиа» прекратит полетную программу.

«Данное направление частично субсидируется (на участке Красноярск-Кодинск) в рамках краевой программы авиаперевозок. Государственное субсидирование позволяет сдерживать тарифы на перевозки», — говорится в сообщении «КрасАвиа».

Отмечается, что минимальный тариф в одну сторону по маршруту Красноярск-Кодинск составит 3700 рублей (без учета сборов), по маршруту Кодинск-Ванавара — 2500 рублей.

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