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05:44 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские студенты предложили новый облик лестниц на городской набережной

Урбанисты сделали проекты спусков с улицы Шевченко и с Утёса.

Источник: Восток Медиа

Студенты дальневосточной столицы представили дизайн-проекты реконструкции двух лестниц, которые ведут к набережной Амура. Молодым урбанистам предложили рассказать о своём видении их преображения в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».

Один спуск находится во входной зоне стадиона имени Ленина со стороны улицы Шевченко. Другая лестница установлена на территории парка имени Муравьёва-Амурского, в народе называется «Чкаловской», а также «цветной» лестницей. Она ведёт к воде от Утёса и территории возле краевого музея имени Николая Гродекова.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, всего студенты заявили 14 разработок с различными стилистическими и конструкторскими решениями. Идеи молодёжи оценил заместитель министра строительства региона — главный архитектор края Александр Селеменев. По его мнению, интерес вызвали идеи размещения фонтанов и дополнительных смотровых площадок рядом с лестницами.

«Важно, чтобы проекты вписывались в нынешний стиль территории. Парк Муравьёва-Амурского — пейзажный, делать из него калейдоскоп не стоит. Стадион имени Ленина — спортивная зона. Перегружать территорию избыточными функциями, разностильными аттракционами и объектами торговли нельзя», — отметил Александр Селеменев.

Лучшие проекты представили губернатору края. Вячеслав Шпорт поддержал идеи по благоустройству. После доработок идеи студентов предложат проектным организациям для воплощения в ходе реконструкции краевой набережной и, в том числе, при благоустройстве в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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