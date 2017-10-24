Хабаровские студенты предложили новый облик лестниц на городской набережной

Источник: Восток Медиа

Студенты дальневосточной столицы представили дизайн-проекты реконструкции двух лестниц, которые ведут к набережной Амура. Молодым урбанистам предложили рассказать о своём видении их преображения в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».

Один спуск находится во входной зоне стадиона имени Ленина со стороны улицы Шевченко. Другая лестница установлена на территории парка имени Муравьёва-Амурского, в народе называется «Чкаловской», а также «цветной» лестницей. Она ведёт к воде от Утёса и территории возле краевого музея имени Николая Гродекова.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, всего студенты заявили 14 разработок с различными стилистическими и конструкторскими решениями. Идеи молодёжи оценил заместитель министра строительства региона — главный архитектор края Александр Селеменев. По его мнению, интерес вызвали идеи размещения фонтанов и дополнительных смотровых площадок рядом с лестницами.

«Важно, чтобы проекты вписывались в нынешний стиль территории. Парк Муравьёва-Амурского — пейзажный, делать из него калейдоскоп не стоит. Стадион имени Ленина — спортивная зона. Перегружать территорию избыточными функциями, разностильными аттракционами и объектами торговли нельзя», — отметил Александр Селеменев.