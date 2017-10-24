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06:08 (мск), источник: РИА Новости

Сайт Кембриджского университета «упал» после публикации диссертации Хокинга

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сайт Кембриджского университета вышел из строя из-за большого числа желающих прочесть диссертацию физика Стивена Хокинга после ее дебютной публикации, сообщила газета Telegraph.

Источник: AP 2017

Диссертация знаменитого физика Стивена Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных», которую ученый написал в 24 года, в понедельник была впервые выложена в открытом доступе на веб-сайте Кембриджского университета. Желающих прочитать ее было так много, что из-за большого количества посетителей сайт вышел из строя.

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По сообщению Кембриджского университета, менее чем за сутки более 60 тысяч человек посетили сайт, чтобы прочитать или скачать работу Хокинга.

«Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию — надеюсь, они не будут (ей — ред.) разочарованы», — сказал Хокинг. По словам физика, он надеялся «вдохновить людей», предоставив свою университетскую работу в свободном доступе, и призвал других ученых сделать то же самое.

Раньше диссертацию Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или приобрести ее цифровую копию за 86 долларов.

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