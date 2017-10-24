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08:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Гололедицу на дорогах прогнозируют в Челябинской области

Смена погоды на Южном Урале вновь доставит неудобства. Автомобилистов и пешеходов Челябинской области предупреждают о понижении температуры и гололедице, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Ситуация может усложниться сильными порывами ветра до 16 метров в секунду, в ночное время прогнозируется похолодание до -11 мороза.

«Облачная погода с прояснениями, местами — небольшой снег, ночью в юго-восточных районах до умеренного, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северный, северо-западный 6−11 м/с, отдельные порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 3−8º, в горах и низинах — до минус 11º, днем от 0º до минус 5º», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним также, что на юге области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и метели.

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