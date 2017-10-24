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06:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Водителей предупредят о состоянии дорог в Хабаровске

В городе установили пять информационных табло.

Пять информационных табло установили в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», они подскажут водителям о состоянии дорог, пробках, а также о загруженности железнодорожных переездов.

«Установка пяти табло стоила 1,9 млн рублей. Три — на въезде в город, со стороны посёлка Тополево, на Владивостокском шоссе и у Амурского моста. Ещё два на улице Тихоокеанской — со стороны остановки “38-я школа” и на подъезде к улице Орджоникидзе со стороны центра города. Первые будут предупреждать водителей о пробках, ремонте трасс, состоянии дорожного покрытия, гололеде, а экраны на подъезде к железнодорожному переезду подскажут, открыт он или нет. Места для установки информационных табло выбирал заказчик — администрация города», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор МУП «Научно — производственный центр организации дорожного движения» Михаил Семакин. Пока установленные информационные табло работают в тестовом режиме.

Напомним, в Хабаровске уже установлены и работают в тестовом режиме 11 электронных табло, которые показывают прогноз прибытия общественного транспорта на остановочные пункты.

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