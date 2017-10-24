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06:22 (мск), источник: Newslab.ru

Зараженные китайские яблоки сожгли в Красноярске

Опасные фрукты изъяли на одном из городских рынков.

Источник: Reuters

В Красноярске специалисты Россельхознадзора изъяли крупную партию зараженных китайских яблок. В ходе планового рейда опасные фрукты обнаружили на рынке «Луч» (ул. Шахтеров, 62).

Свежие китайские яблоки были заражены восточной плодожоркой, это подтвердило заключение Красноярского филиала российской лаборатории по карантину растений. Восточная плодожорка — насекомое-вредитель, которое опасно для плодовых культур, таких как персик, айва, грушa, сливa, абрикос, яблоня.

100 кг зараженных яблок вывезли на полигон и сожгли.

Предпринимателя, у которого изъяли зараженные фрукты, привлекли к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф или приостановление деятельности до 90 суток.

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