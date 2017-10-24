Зараженные китайские яблоки сожгли в Красноярске

Источник: Reuters

В Красноярске специалисты Россельхознадзора изъяли крупную партию зараженных китайских яблок. В ходе планового рейда опасные фрукты обнаружили на рынке «Луч» (ул. Шахтеров, 62).

Свежие китайские яблоки были заражены восточной плодожоркой, это подтвердило заключение Красноярского филиала российской лаборатории по карантину растений. Восточная плодожорка — насекомое-вредитель, которое опасно для плодовых культур, таких как персик, айва, грушa, сливa, абрикос, яблоня.

100 кг зараженных яблок вывезли на полигон и сожгли.