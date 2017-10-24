Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
5 фактов о пользе сыра
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Почему американцам разонравился российский корабль
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
06:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Спекуляция на рублях: во Владивостоке активно продают новые банкноты

200 и 2000 рублей продаются с наценкой.

Источник: Reuters

Настоящую спекуляцию на новых российских денежных банкнотах устроили в Приморском крае. Все желающие могут приобрести купюру номиналом в 200 и 2000 рублей. Объявления с предложением подобных сделок размещены на популярном сайте объявлений farpost.ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, купюру в 200 рублей с изображением памятника затопленным кораблям в Севастополе, с одной стороны, и государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Херсонес Таврический», с другой, предлагают приобрести за 300−350 рублей.

«В наличии осталось 10 шт», — сообщает продавец.

Купюру номиналом в 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» в Амурской области и моста на остров Русский во Владивостоке предлагают приобрести за 2300−2500 рублей.

Комплект купюр 200 и 2000 рублей можно купить за 2600 рублей.

Новые купюры продавцы предлагают получить и по почте — отправка посылки обойдётся от 298 рублей. Предусмотрена доставка по Владивостоку — 300 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ выпустил новые банкноты 12 октября 2017 года. Первыми купюры поступили в банки Приморского края 18 октября.

Жители единственного островного региона России обратили внимание, что Сахалин на купюре в 2000 рублей выглядит так, словно он соединён с материком перешейком и упрекнули Центробанк и Госзнак: «Не знают географию!».

В Гознаке пояснили, что ширина Невельского пролива, отделяющего Сахалин от материка, составляет всего 7,3 километра, что в масштабе изображения на банкноте составило около 80 микрон (восемь сотых миллиметра).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
В РФ заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь