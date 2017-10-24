Без осадков и до двух градусов тепла ожидают синоптики в столичном регионе

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе во вторник сухую, но холодную погоду. Температура воздуха не превысит плюс два градуса.

«Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, по области будет от минус трех до плюс двух градусов», — сказал представитель метеослужбы. Ветер северный, 2−7 м/с.

В среду ночью местами пройдет небольшой снег. В Москве столбики термометров покажут минус два — минус четыре градуса, по области будет от минус одного до минус шести градусов. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.