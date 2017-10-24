Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
5 фактов о пользе сыра
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Почему американцам разонравился российский корабль
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
06:55 (мск), источник: ТАСС

Без осадков и до двух градусов тепла ожидают синоптики в столичном регионе

В ночь на среду местами пройдет небольшой снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 755 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе во вторник сухую, но холодную погоду. Температура воздуха не превысит плюс два градуса.

«Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, по области будет от минус трех до плюс двух градусов», — сказал представитель метеослужбы. Ветер северный, 2−7 м/с.

В среду ночью местами пройдет небольшой снег. В Москве столбики термометров покажут минус два — минус четыре градуса, по области будет от минус одного до минус шести градусов. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В столице будет ноль — плюс два градуса, в Подмосковье — от минус трех до плюс двух градусов. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Власти США не дали вывезти архив из генконсульства РФ в Сан-Франциско
Военнослужащий РФ покончил с собой в Армении после случайного убийства сослуживца
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
В РФ заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь