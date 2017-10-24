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07:14 (мск), источник: VN.ru

Программа Ночи искусств-2017 в Новосибирске 4 ноября

Всероссийскую акцию «Ночь искусств» в этом году приурочили к празднованию Дня народного единства четвертого ноября. В рамках акции в Новосибирской области запланировано более 30-ти мероприятий, на которых гости смогут поучаствовать в квестах, посмотреть выставки, посетить танцевальные и киноплощадки, послушать живую музыку.

Ключевые мероприятия пройдут на четырех площадках — концертный зал им. А. М. Каца, Новосибирский государственный художественный музей и Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирская областная юношеская библиотека.

Концертный зал им. А. М. Каца четвертого ноября открыт с 21.00 до 22.00. В программе: исторический и литературный квесты, выставка ремесел и старинных инструментов, фотовыставка, виниловая и танцевальная площадки. Также будут организованы показ черно-белого немого кино, различные мастер-классы, экскурсия по филармонии. Завершится программа концертом Кубанского казачьего хора. Всего около 20-ти мероприятий.

Новосибирская областная юношеская библиотека в рамках акции «Ночь искусств» будет работать с 16.00 до 21.00. В эти часы запланировано около десяти мероприятий, среди которых: выставка «Во славу земли русской», конкурс на лучший комикс, концерт клуба авторской песни «Лига свободных авторов», кинопросмотр «Великие люди великой страны», театральная площадка «Чтобы было хорошо» (совместно со студентами Новосибирского театрального института и участниками театральных студий). Также участники акции смогут посетить мастер-класс «Искусство мира».

Отдельную программу в рамках акции «Ночь искусств» подготовят и музеи — Новосибирский государственный художественный музей и Новосибирский государственный краеведческий музей. Их программа будет представлена в ближайшее время.

VN.ru будет обновлять эту программу по мере поступления информации.

Напомним, культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант-2017» пройдет накануне Дня народного единства, третьего ноября, во всех регионах страны. В Новосибирске принять участие в этнографическом диктанте можно будет на десяти площадках, в число которых входят крупнейшие вузы и библиотеки, Дом национальных культур и Городской межнациональный центр.

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