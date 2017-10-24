Спасатели освободили от наручников задержанного полицией челябинца
Инцидент произошёл в Курчатовском районе.
Инцидент произошёл в Курчатовском районе.
Спасатели сняли наручники с мужчины, которого перед этим задержали полицейские в Курчатовском районе Челябинска, сообщают в
Сотрудники правоохранительных органов обратились к спасателям за помощью 24 октября. Полицейские пояснили, что у наручников сломался замок, снять их с запястий 40-летнего мужчины оказалось невозможным.
«Прибывшие спасатели с помощью слесарных инструментов перекусили браслеты наручников. Помощь врачей пострадавшему не потребовалась», — рассказали в службе спасения.
Напомним, ранее сотрудники экстренной службы по просьбе медиков пришли на помощь челябинцу, который не мог самостоятельно спуститься с балкона.