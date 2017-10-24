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07:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Спасатели освободили от наручников задержанного полицией челябинца

Инцидент произошёл в Курчатовском районе.

Спасатели сняли наручники с мужчины, которого перед этим задержали полицейские в Курчатовском районе Челябинска, сообщают в пресс-центре городской службы спасения.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к спасателям за помощью 24 октября. Полицейские пояснили, что у наручников сломался замок, снять их с запястий 40-летнего мужчины оказалось невозможным.

«Прибывшие спасатели с помощью слесарных инструментов перекусили браслеты наручников. Помощь врачей пострадавшему не потребовалась», — рассказали в службе спасения.

Напомним, ранее сотрудники экстренной службы по просьбе медиков пришли на помощь челябинцу, который не мог самостоятельно спуститься с балкона.

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