Спасатели освободили от наручников задержанного полицией челябинца

Спасатели сняли наручники с мужчины, которого перед этим задержали полицейские в Курчатовском районе Челябинска, сообщают в пресс-центре городской службы спасения.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к спасателям за помощью 24 октября. Полицейские пояснили, что у наручников сломался замок, снять их с запястий 40-летнего мужчины оказалось невозможным.

«Прибывшие спасатели с помощью слесарных инструментов перекусили браслеты наручников. Помощь врачей пострадавшему не потребовалась», — рассказали в службе спасения.