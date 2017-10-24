Кенгуру в Новосибирске не хотят переезжать в зимние «квартиры»

Сейчас на зимние «квартиры» переведены теплолюбивые животные, те, на чьей родине всегда жарко. Но так как ощутимых морозов пока не было, многие представители африканской, южноамериканской и австралийской фауны все еще подолгу гуляют на свежем воздухе.

Так, на улицу продолжают выходить кенгуру, сурикаты и некоторые обезьяны. Не спешат прятаться в теплые укрытия белые тигры и гепарды. На улице остаются многие птицы.

«Пока еще остаются на улице некоторые хищные птицы, фазаны, журавли, — говорит заместитель директора по науке зоопарка Ольга Шило. — Практически все водоплавающие птицы будут на улице, пока не ударят морозы и не начнет замерзать вода. Сейчас для уток, гусей, лебедей погода очень комфортная. На Лебедином озере весь октябрь кипит жизнь: к нашим птицам присоединяются пролетные утки. Пеликаны, бакланы тоже до заморозков останутся на улице. Из птиц дольше всех в уличных вольерах пробудут журавли. Они не боятся снега и легких морозов. Их переведут в павильоны, когда температура воздуха будет опускаться до отметки минус 10−15 градусов».

Осенью несколько меняется рацион животных зоопарка. Речь не об объеме или изменении калорийности, а о составе осенней «продуктовой корзины». Животные получают чуть меньше экзотических овощей и фруктов, их заменяют сезонные, выращенные в Новосибирской области.