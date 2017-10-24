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07:58 (мск), источник: dostup1.ru

По 17 тыс. рублей получат 30 юных южноуральцев

Награждение победителей творческого конкурса для детей и юношества «Юные дарования» пройдет в Челябинске 27 октября.

В пятницу, 27 октября, в Челябинске наградят победителей творческого конкурса для детей и юношества «Юные дарования» — 30 лауреатов получат грамоты и денежные премии в размере 17 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Конкурс проходит по инициативе министерства культуры Челябинской области с 1995 года, в этом году церемония станет 22-й по счету. В течение полугода детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, средние специальные учебные заведения выбирают лучших учеников по результатам конкурсов и фестивалей разного уровня. В номинациях числится исполнительское, вокальное, изобразительное искусство.

«Конкурс проводится каждый год, мы отметили уже более 500 детей, и этот список ширится, что не может не радовать. В этот раз заявок поступило 85, причем в конкурсе активно приняли участие не только городские округа, но и сельские территории, которые выдвинули 32 кандидата», — отметил министр культуры области Алексей Бетехтин.

В общей сложности отличились учебные заведения 19 территорий. В финал вышли таланты из Челябинска, Снежинска, Чебаркуля, Каслинского, Саткинского и других районов. Больше всего лауреатов пришлось на долю областного центра и Магнитогорска, учащиеся которых получат по 10 премий в разных номинациях. В числе отличившихся ученики Южно-Уральского института искусств, челябинский школ искусств № 1, 3, 7, 8, 9.

Награждение пройдет в Челябинской филармонии. Лауреатам вручат грамоты и денежные премии, также будут отмечены педагоги, воспитавшие талантливых детей.

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