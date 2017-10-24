Ялалов напомнил о высадке новых деревьев в Уфе

Если одно дерево спилено, необходимо посадить четыре, пояснил мэр города.



— В старых деревьях одна труха, их надо менять. Только прутики не сажайте, сажайте крупномеры. Договаривайтесь с предприятиями. Надо над этим работать, — отметил Ирек Ялалов.



Как сообщил глава Орджоникидзевского района города Марат Галиуллин, только в этом районе будет спилено около 130 старых деревьев.