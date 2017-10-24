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07:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярских супермаркетах нашли поддельную молочку

Подделывают чаще всего молоко, сметану и сливочное масло.

Источник: AP 2017

Молочную продукцию, не соответствующую нормативам, обнаружили в красноярских супермаркетах специалисты Роспотребнадзора. Было проверено более полутора сотен компаний, занимающихся оборотом молочной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования показали, что требованиям нормативов по микробиологическим показателям не соответствует 16% образцов, по физико-химическим — 10%, а 9,5% оказались просто фальсифицированными. Подделывают чаще всего молоко, сметану и сливочное масло.

В результате из оборота изъяли 35 партий молочных продуктов общим объемом 240 кг, виновные оштрафованы почти на 1,5 млн рублей.

«Масло сливочное, сметана, молоко питьевое, творог производства ООО «Шкиф» (г. Новосибирск), ОАО «Саянмолоко» (Республика Хакасия), ИП Ильюхин К. А. (Иркутская область), ООО «Агрореконструкция (Иркутская область), ООО «КрасМол» (Красноярский край), ООО «Город Мастеров» (Свердловская область)», — назвали конкретных правонарушителей в управлении.

Кроме того, возбуждены административные дела в отношении «Смарта» и «КрасМола».

Напомним, в июле этого года мы приводили данные Роспотребнадзора о том, что 13% красноярской молочки — фальсификат. Тогда в ведомстве проверили 290 торговых организаций, осуществляющих оборот молока и молочной продукции. В итоге в 12,8% образцов было превышено количество микроорганизмов.

В сентябре краевая Ассоциация сельхозтоваропроизводителей проверяла качество сметаны на прилавках Красноярска. Пять из восьми образцов оказались фальсификатом. А в октябре проверке той же организации подверглись сыры. Выяснилось, что 4 из 9 закупленных образцов оказались подделкой. В отдельных образцах была занижена массовая доля жира, в других — обнаружены растительные масла, а некоторых и вовсе найдены бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы).

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