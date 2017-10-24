«Хоровод единства» объединит в Хабаровске людей разных традиций, мировоззрений и культур

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Жителей Хабаровска приглашают объединиться в «Хоровод единства». Акция с таким названием состоится в День народного единства 4 ноября и пройдёт в 100 городах России, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Хабаровск присоединится к акции впервые. Как отмечают организаторы, цель мероприятия — создать самый большой хоровод страны, показать единство многонационального и многокультурного народа России.

«Хоровод единства» должен объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур. В краевом центре организаторами выступает городской центр патриотического воспитания. Сейчас проходят репетиции акции. 24, 26, 27, 31 октября и 2, 3 ноября репетиции проходят на площади «Город воинской славы» в 18 часов, 28 и 29 октября тренировки начинаются в 15 часов.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в «Хороводе единства».