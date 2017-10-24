Такси по цене самолета вместо социальной услуги предлагают инвалидам в Хабаровске

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Хабаровские инвалиды не всегда могут воспользоваться услугами социального такси. Если помощь понадобилась срочно, то единственная альтернатива — коммерческие перевозчики. Но коммерсанты устанавливают свои и цены, и правила. О ситуации со спецтакси ИА AmurMedia рассказал хабаровчанин, инвалид 1 группы Стас Бушмакин.

Хабаровскому инвалиду 1 группы Стасу Бушмакину понадобилось социальное такси. Причем, не для себя, а для мамы, также инвалида 1 группы.

— Я уже пользовался социальным такси, — рассказывает Стас. — Благодаря спецтранспорту посещал медицинские учреждения и даже побывал на новоселье у двоюродной сестры. Для колясочника социальное такси — единственный вариант выбраться «в свет», поскольку только там есть машина, приспособленная для транспортировки малоподвижных людей. Понятное дело, спрос на эту услугу высок. Надо заранее записываться. Время тоже редко, когда удается выбрать самому. Чаще всего тебе просто говорят, когда есть свободное «окошко», и ты занимаешь его. Но с мамой несчастье случилось неожиданно. Ей срочно понадобилась медицинская помощь.

Услуга социального такси действует в Хабаровске с 2013 года. Доставку инвалидов и престарелых граждан по различным адресам социальной инфраструктуры организовал в городе Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения. Стас — инвалид с детства, у него ДЦП, cкованы движения рук и ног. Плохое зрение и непереносимость солнечного света. Мама, Татьяна Бушмакина, в одиночку поднимала его и старшего брата. Ради сына она оставила увлекательную работу переводчика и гида и стала преподавателем английского. Благодаря маме Стас получил высшее образование и необходимые бытовые навыки. Татьяна Бушмакина отдала сыну все силы, без остатка и теперь сама нуждается в помощи.

Не так давно с ней случился инсульт. Приступ произошел дома, Татьяна неудачно упала и получила травму глаза. После того, как ей была оказана первая помощь, все силы были брошены на борьбу с последствиями инсульта. Татьяна практически потеряла зрение, сильно ухудшился слух, нарушилась речь.

— Врачи приходили к нам на дом, — продолжает Стас. — Даже комиссия, что дает инвалидность, проходила у нас дома. Но не каждого врача можно вызвать на дом. К примеру, окулист настаивала, чтобы маму привезли к ней в кабинет. Для того чтобы сохранить зрение, операцию нужно было сделать как можно быстрее. Именно, поэтому нам и понадобилось социальное такси.

У Татьяны была запись к врачу на несколько дней вперед. Когда сын позвонил в социальное такси, то узнал, что ближайшее свободное «окошко» только через месяц. Этот вариант Бушмакиным не подходил, они стали искать другие способы более быстрой транспортировки неходячих инвалидов.

Социальное такси, которое призвано обеспечить мобильность людей с ограниченными возможностями, на деле мало чем помогает. По словам других хабаровских инвалидов, никакое оно не доступное и не удобное. Запись на него от недели до месяца, выбора времени нет. Работает такси в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, суббота-воскресенье выходной. Сами видите, что в экстренных случаях, как у Татьяны Бушмакиной, социальное такси — не подмога.

Чтобы убедиться в правоте слов Стаса Бушмакина, корр. информагентсва позвонил по телефону заказа социального такси. Надо сказать, что дозвониться удалось далеко не сразу. На дозвон ушло несколько часов. На вопрос о ближайшем времени заказа такси ответили, что есть одно время на вторник и среду через неделю — это самое раннее. Социальное такси не бесплатное, но цена на услуги приемлемая.

— Время поездки рассчитывается с того момента, как пассажир сел в такси, и до того момента, как его доставили к месту назначения, — говорят в центре комплексного обслуживания населения. — Для определения стоимости конкретной поездки полную стоимость часа работы такси делят на 60 минут и умножают на конкретное время в пути. К примеру, час работы спецавтобуса для инвалида 1 группы стоит 200 руб. 40 копеек. От ул. Калинина, где живет Татьяна Бушмакина, до центра микрохирургии глаза ехать примерно 25 минут. 200,4/60×25=83,5 рублей.

Директор центра комплексного обслуживания населения Светлана Яковенко подтвердила, что спрос на услуги социального такси высокий, машины работают в полном режиме, никогда не простаивают. Всего таких автомобилей в Хабаровске пять: два легковых, которые перевозят инвалидов по зрению, детей-инвалидов и граждан старше 80 лет.

— Еще у нас работает три спецавтобуса или, как мы их называем, грузовых автомобиля, — поясняет Светлана Яковенко. — Транспорт снабжен подъемником для транспортировки инвалида-колясочника. Есть отдельный гусеничный подъемник, который позволяет человеку в инвалидной коляске спуститься по лестнице, если лифт не работает или коляска в лифт не входит. На услуги социального такси есть очередь: записываться нужно, минимум за три дня, бывает и больше. Стоимость поездки от 50 до 100 рублей.

Альтернативу социальной службе, как водится, предлагают коммерсанты. В Хабаровске несколько организаций, которые берутся за перевозку лежачих больных: «Медтакси», Хабаровская неотложка и прочие. Условия перевозки у всех одни и те же.

— Мы забираем человека прямо из квартиры, — рассказали в одной из служб спецтакси. — С любого этажа, на лифте или на руках переносим на каталку в машину. Отвозим к месту назначения, прямо в кабинет врача, ждем и доставляем обратно.

На первый взгляд, все выглядит более чем прилично, кажется именно то, что нужно. Но на поверку не все так просто. Столь обходительны и вежливы коммерсанты не бесплатно. Стоимость спецтаксти для Татьяны Бушмакиной, по подсчетам коммерсантов, составляет 4 тысячи рублей. Для сравнения, авиабилет от Хабаровска до Владивостока стоит примерно столько же.

Обычные такси пассажиров-инвалидов не берут. Корр. информагентства ради эксперимента позвонил в несколько служб такси с одной просьбой — отвезти инвалида-колясочника в Центр микрохирургии глаза. Только в одной службе нам предложили авто с большим багажником, куда можно сложить коляску. Посчитали стоимость поездки — 590 рублей без ожидания. Услуги сопровождения, понятное дело, не предоставляются. Если с инвалидом, как в случае с Татьяной Бушмакиной, поехать не кому, то вариант с обычным такси также отпадает.