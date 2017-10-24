Главные фонтаны Хабаровска отправляют на зимовку
Специалисты утепляют конструкции и готовят их к установке новогодней иллюминации.
Специалисты утепляют конструкции и готовят их к установке новогодней иллюминации.
В дальневосточной столице специалисты отправляют фонтаны на площади имени Ленина на зимовку. Они утепляют их снаружи и внутри, готовят конструкции к монтажу новогодней иллюминации, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
«Работы начались после остановки фонтанов и будут продолжаться ещё значительное время, потому что специалисты утепляют и консервируют фонтаны. Сложное инженерное оборудование, работы проводят и внутри под фонтанами, и снаружи. Это длительный процесс», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления административными зданиями краевого правительства Виталий Булатов.
Сейчас специалисты управления укладывают в чаши специальную конструкцию из минваты с утеплителем, защищают от предстоящих морозов трубы и другие систему. Вскоре начнут укрывать фонтаны брезентовыми накидками, которые также являются элементом утепления. Устанавливать подсветку будут подрядчики, нанятые краевым правительством.
На консервации главные фонтаны дальневосточной столицы пробудут до весны. Традиционно их включают 1 мая. К этому времени специалисты заменят необходимые узлы и агрегаты комплекса, электрооборудование, сделают пробные запуски отдельных чаш.