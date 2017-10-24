Главные фонтаны Хабаровска отправляют на зимовку

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице специалисты отправляют фонтаны на площади имени Ленина на зимовку. Они утепляют их снаружи и внутри, готовят конструкции к монтажу новогодней иллюминации, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Работы начались после остановки фонтанов и будут продолжаться ещё значительное время, потому что специалисты утепляют и консервируют фонтаны. Сложное инженерное оборудование, работы проводят и внутри под фонтанами, и снаружи. Это длительный процесс», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления административными зданиями краевого правительства Виталий Булатов.

Сейчас специалисты управления укладывают в чаши специальную конструкцию из минваты с утеплителем, защищают от предстоящих морозов трубы и другие систему. Вскоре начнут укрывать фонтаны брезентовыми накидками, которые также являются элементом утепления. Устанавливать подсветку будут подрядчики, нанятые краевым правительством.