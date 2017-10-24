Виктор Кошелев: Прикамью не хватает вытрезвителей
В рейтинге смертности от алкоголя Пермский край переместился с первого на 33-е место в России. Несмотря на положительную динамику, проблема остается.
В рейтинге смертности от алкоголя Пермский край переместился с первого на 33-е место в России. Несмотря на положительную динамику, проблема остается.
«У нас целые территории с высоким уровнем алкоголизации. Есть отдельные социальные категории, на которых мы должны сосредоточить внимание. Надо действовать сразу по всем фронтам — это развитие экономики и промышленности, создание рабочих мест», — отметил губернатор Прикамья Маким Решетников.
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В 2017 г. зафиксировано 35 случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних.
«Самый младший из пострадавших семилетний мальчик, целенаправленно выпивший спиртное», — добавила Лариса Юркова.
Губернатор Прикамья предложил как можно больше вовлекать в спорт, искусство и общественную деятельность именно детей, которые уже были замечены пьяными. Также Максим Решетников сказал, что ответственность за пьянство школьников лежит и на учителях. Губернатор отметил, что зарплаты у учителей сейчас весьма не плохие, поэтому и требовать с них будут соответственно.
Глава региона отметил, что в этом году в Прикамье насмерть замерзли 53 человека, и распорядился проработать механизм фиксации алкогольного опьянения. Глава ГУ МВД Росси по Пермскому краю Виктор Кошелев заметил, что региону не хватает вытрезвителей.
«До сегодняшнего дня никто альтернативу не создал. В Перми еще
В полиции отмечают, что в дни, когда в регионе запрещено продавать спиртное, количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, сокращается в разы. Максим Решетников, в свою очередь, сказал, что подумает над расширением перечня дат, по которым в крае нельзя будет купить алкоголь.