Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Секс сокращает жизнь
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
08:08 (мск), источник: NewsKo

Виктор Кошелев: Прикамью не хватает вытрезвителей

В рейтинге смертности от алкоголя Пермский край переместился с первого на 33-е место в России. Несмотря на положительную динамику, проблема остается.

«У нас целые территории с высоким уровнем алкоголизации. Есть отдельные социальные категории, на которых мы должны сосредоточить внимание. Надо действовать сразу по всем фронтам — это развитие экономики и промышленности, создание рабочих мест», — отметил губернатор Прикамья Маким Решетников.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Пермского края Лариса Юркова рассказала, что ежегодно тратится до 3 млрд руб. на лечение населения от алкоголизма. 96% страдающих от этой зависимости — это трудоспособное и репродуктивное население.

В 2017 г. зафиксировано 35 случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних.

«Самый младший из пострадавших семилетний мальчик, целенаправленно выпивший спиртное», — добавила Лариса Юркова.

Губернатор Прикамья предложил как можно больше вовлекать в спорт, искусство и общественную деятельность именно детей, которые уже были замечены пьяными. Также Максим Решетников сказал, что ответственность за пьянство школьников лежит и на учителях. Губернатор отметил, что зарплаты у учителей сейчас весьма не плохие, поэтому и требовать с них будут соответственно.

Глава региона отметил, что в этом году в Прикамье насмерть замерзли 53 человека, и распорядился проработать механизм фиксации алкогольного опьянения. Глава ГУ МВД Росси по Пермскому краю Виктор Кошелев заметил, что региону не хватает вытрезвителей.

«До сегодняшнего дня никто альтернативу не создал. В Перми еще что-то можно сделать на базе медицинского учреждения, а на территориях такой возможности нет», — сказал начальник регионального МВД.

В полиции отмечают, что в дни, когда в регионе запрещено продавать спиртное, количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, сокращается в разы. Максим Решетников, в свою очередь, сказал, что подумает над расширением перечня дат, по которым в крае нельзя будет купить алкоголь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Знак качества или самоцель?
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
КПРФ собирается праздновать 100-летие революции целую неделю
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь