Виктор Кошелев: Прикамью не хватает вытрезвителей

«У нас целые территории с высоким уровнем алкоголизации. Есть отдельные социальные категории, на которых мы должны сосредоточить внимание. Надо действовать сразу по всем фронтам — это развитие экономики и промышленности, создание рабочих мест», — отметил губернатор Прикамья Маким Решетников.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Пермского края Лариса Юркова рассказала, что ежегодно тратится до 3 млрд руб. на лечение населения от алкоголизма. 96% страдающих от этой зависимости — это трудоспособное и репродуктивное население.

В 2017 г. зафиксировано 35 случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних.

«Самый младший из пострадавших семилетний мальчик, целенаправленно выпивший спиртное», — добавила Лариса Юркова.

Губернатор Прикамья предложил как можно больше вовлекать в спорт, искусство и общественную деятельность именно детей, которые уже были замечены пьяными. Также Максим Решетников сказал, что ответственность за пьянство школьников лежит и на учителях. Губернатор отметил, что зарплаты у учителей сейчас весьма не плохие, поэтому и требовать с них будут соответственно.

Глава региона отметил, что в этом году в Прикамье насмерть замерзли 53 человека, и распорядился проработать механизм фиксации алкогольного опьянения. Глава ГУ МВД Росси по Пермскому краю Виктор Кошелев заметил, что региону не хватает вытрезвителей.

«До сегодняшнего дня никто альтернативу не создал. В Перми еще что-то можно сделать на базе медицинского учреждения, а на территориях такой возможности нет», — сказал начальник регионального МВД.