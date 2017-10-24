Сказочные приключения ждут маленьких омичей в декабре в Чадограде
На главной площади гостей праздников ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека в мыльных пузырях, конкурсы и подарки.
На главной площади гостей праздников ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека в мыльных пузырях, конкурсы и подарки.
С каждым днем декабрь все ближе и ближе, а вместе с ним и предновогодние праздники. Чадоград предлагает уникальную возможность провести время весело и с пользой.
С 10 по 31 декабря маленьких омичей приглашают на интерактив «Дед Мороз в плену капризов». Участникам представления вместе с
С 16 по 31 декабря Чадоград приглашает на новогодний экшн «Тайна путеводной звезды». Здесь маленькие омичи на час попадут в сказочную страну, где их встретятся герои любимого мультфильма «Щенячий Патруль». Участникам потребуется найти похищенную небесными пиратами путеводную звезду, которая каждый год приводит Деда Мороза на праздник. Ребята вместе со щенятами должны будут вступить в сражение с пиратами и вернуть звезду на небо.
На главной площади гостей праздников ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека в мыльных пузырях, конкурсы и подарки.
Думаете, как весело отметить Новый год? Мечтаете о приключениях, о которых потом будете вспоминать весь год? Тогда спешите в Чадоград!
Розничная продажа билетов не осуществляется.
Цена билетов на интерактив «Дед Мороз в плену капризов»: 690 руб./чел. (для групп до 15 человек) Цена: 590 руб./чел. (для групп от 15 человек). Цена билетов на новогодний экшн «Тайна путеводной звезды» 350 руб./чел. Билет включает в себя карточку на 10 игр в подарок.
Подробности по телефонам: 297−888, 8−905−941−46−79. Адрес: СТЦ МЕГА, Бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИКЕА).