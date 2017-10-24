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08:15 (мск), источник: Newslab.ru

Угрожающие жизни пассажиров нарушения нашли в аэропортах края

Транспортная прокуратура проверила два северных комплекса.

Источник: Reuters

Норильская транспортная прокуратура нашла многочисленные нарушения в северных аэропортах Красноярского края. В ходе проверки комплексов «Норильск» и «Хатанга» специалисты обнаружили около 70-и нарушений закона, которые могли угрожать жизни и здоровью пассажиров.

В здании аэропорта Хатанги отсутствовал план эвакуации людей при пожаре и таблички с номерами телефонов для вызова экстренной службы. В аэропорту Норильска также нашли нарушения пожарной безопасности: планы эвакуации людей не соответствовали требованиям, практические тренировки сотрудников по отработке эвакуации в случае пожара не проводились. В обоих аэропортах нашли и другие нарушения пожарной безопасности.

Кроме того, в одном из кафе аэропорта Норильска продавались шоколад, конфеты и масло с истекшим сроком годности.

Руководителям аэропортовых комплексов внесены представления. За нарушения в сфере санитарной и пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 5 должностных лиц. Им выписали штрафы на общую сумму 62 тысячи рублей.

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