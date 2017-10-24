Угрожающие жизни пассажиров нарушения нашли в аэропортах края

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Норильская транспортная прокуратура нашла многочисленные нарушения в северных аэропортах Красноярского края. В ходе проверки комплексов «Норильск» и «Хатанга» специалисты обнаружили около 70-и нарушений закона, которые могли угрожать жизни и здоровью пассажиров.

В здании аэропорта Хатанги отсутствовал план эвакуации людей при пожаре и таблички с номерами телефонов для вызова экстренной службы. В аэропорту Норильска также нашли нарушения пожарной безопасности: планы эвакуации людей не соответствовали требованиям, практические тренировки сотрудников по отработке эвакуации в случае пожара не проводились. В обоих аэропортах нашли и другие нарушения пожарной безопасности.

Кроме того, в одном из кафе аэропорта Норильска продавались шоколад, конфеты и масло с истекшим сроком годности.