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08:19 (мск), источник: dostup1.ru

Авто вылетают на встречку и опрокидываются во время снегопада в Челябинской области

ГИБДД просит начинающих водителей и любителей летней резины сидеть дома.

За сутки на дорогах Челябинской области зарегистрировано 12 аварий с пострадавшими, произошедших во время снегопада, — сотрудники ГИБДД просят всех автомобилистов срочно сменить резину на колесах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД областной Госавтоинспекции.

Сегодня, 24 октября, на всей территории Челябинской области идет снег, повышая вероятность ДТП. За прошедшие сутки на региональных трассах зарегистрировано 12 аварий с пострадавшими: один человек погиб, 17 получили травмы.

«Управление ГИБДД по Челябинской области просит начинающих водителей воздержаться от поездок. Всем автовладельцам срочно поменять на колесах летнюю резину на зимнюю. При движении соблюдать скоростной режим, использовать навыки управления транспортным средством на заснеженной дороге. В ближайшие дни изменения погоды не предвидится, в ночное время температура будет понижаться, что приведет к обледенению проезжей части», — говорится в сообщении.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.

Напомним, в Челябинске сегодня утром зафиксированы 9-балльные пробки, которые не рассосались до сих пор, хоть и спали до 8 баллов.

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