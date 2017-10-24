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09:30 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области выросли цены на огурцы и помидоры

В Самарской области изменились цены на некоторые виды товаров.

Источник: AP 2017

Как сообщает samarastat, в Самарской области с 16 октября по 23 октября сильно выросли в цене огурцы (на 36%) и помидоры (на 27%).

Незначительно подорожали куры, вареная колбаса, подсолнечное масло, маргарин, творог ржаной хлеб, куриные яйца и картофель.

Немного подешевели капуста, репчатый лук, яблоки, мороженая рыба, сметана, сахар, гречка, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, черный байховый чай, водка и сигареты.

Цены на бензин и коммуналку остались на прежнем уровне.

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