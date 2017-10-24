В Самарской области выросли цены на огурцы и помидоры
В Самарской области изменились цены на некоторые виды товаров.
В Самарской области изменились цены на некоторые виды товаров.
Как сообщает samarastat, в Самарской области с 16 октября по 23 октября сильно выросли в цене огурцы (на 36%) и помидоры (на 27%).
Незначительно подорожали куры, вареная колбаса, подсолнечное масло, маргарин, творог ржаной хлеб, куриные яйца и картофель.
Немного подешевели капуста, репчатый лук, яблоки, мороженая рыба, сметана, сахар, гречка, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, черный байховый чай, водка и сигареты.
Цены на бензин и коммуналку остались на прежнем уровне.