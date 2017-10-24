Хабаровский скульптор: Памятник Лукашову уже не восстановить

Источник: Губерния онлайн

Скульпторы художественного фонда оценили состояние памятника селекционеру Лукашову. Специалисты заключили, что отреставрировать его не получится, сообщает портал «Губерния».

Напомним, памятник Лукашову, который был установлен на его могиле в 1953 году, демонтировали сегодня, 24 октября. Секретарь краевого отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры Тамара Бессолицына предположила, что скульптуру еще можно восстановить, однако у специалистов художественного фонда на этот счет другое мнение.

«Однозначно новый [нужно сделать], потому что этот совсем не пригоден. Тут бетон в плохом состоянии, все разрушено, появились трещины. Вода добралась до каркаса — арматуры, в результате арматура ржавеет, увеличивается в объеме, бетон разрушается», — рассказал скульптор Роман Босов.

По его словам, памятник, над которым работал Абрам Мильчин, станет моделью для новой скульптуры, причем копия не будет отличаться от оригинала.

«Одна из основных задач — не внести ничего своего, сделать так, как это изначально было задумано автором», — добавил скульптор.