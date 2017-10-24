Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
"Никогда не говори никогда": премьер Украины о закупках газа у РФ
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
08:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский скульптор: Памятник Лукашову уже не восстановить

Специалисты изготовят новый бюст, а старый используют как модель.

Источник: Губерния онлайн

Скульпторы художественного фонда оценили состояние памятника селекционеру Лукашову. Специалисты заключили, что отреставрировать его не получится, сообщает портал «Губерния».

Напомним, памятник Лукашову, который был установлен на его могиле в 1953 году, демонтировали сегодня, 24 октября. Секретарь краевого отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры Тамара Бессолицына предположила, что скульптуру еще можно восстановить, однако у специалистов художественного фонда на этот счет другое мнение.

«Однозначно новый [нужно сделать], потому что этот совсем не пригоден. Тут бетон в плохом состоянии, все разрушено, появились трещины. Вода добралась до каркаса — арматуры, в результате арматура ржавеет, увеличивается в объеме, бетон разрушается», — рассказал скульптор Роман Босов.

По его словам, памятник, над которым работал Абрам Мильчин, станет моделью для новой скульптуры, причем копия не будет отличаться от оригинала.

«Одна из основных задач — не внести ничего своего, сделать так, как это изначально было задумано автором», — добавил скульптор.

Новый памятник изготовят из бетона, обойдется это в 300 тысяч рублей. Сейчас идет сбор денег на воссоздание скульптуры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Хабаровский скульптор: Памятник Лукашову уже не восстановить
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
КПРФ собирается праздновать 100-летие революции целую неделю
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь