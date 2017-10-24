Хабаровский скульптор: Памятник Лукашову уже не восстановить
Специалисты изготовят новый бюст, а старый используют как модель.
Специалисты изготовят новый бюст, а старый используют как модель.
Скульпторы художественного фонда оценили состояние памятника селекционеру Лукашову. Специалисты заключили, что отреставрировать его не получится, сообщает портал «Губерния».
Напомним, памятник Лукашову, который был установлен на его могиле в 1953 году, демонтировали сегодня, 24 октября. Секретарь краевого отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры Тамара Бессолицына предположила, что скульптуру еще можно восстановить, однако у специалистов художественного фонда на этот счет другое мнение.
«Однозначно новый [нужно сделать], потому что этот совсем не пригоден. Тут бетон в плохом состоянии, все разрушено, появились трещины. Вода добралась до каркаса — арматуры, в результате арматура ржавеет, увеличивается в объеме, бетон разрушается», — рассказал скульптор Роман Босов.
По его словам, памятник, над которым работал Абрам Мильчин, станет моделью для новой скульптуры, причем копия не будет отличаться от оригинала.
«Одна из основных задач — не внести ничего своего, сделать так, как это изначально было задумано автором», — добавил скульптор.
Новый памятник изготовят из бетона, обойдется это в 300 тысяч рублей. Сейчас идет сбор денег на воссоздание скульптуры.