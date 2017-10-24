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08:38 (мск), источник: VN.ru

Здоровые новосибирцы не уклоняются от службы в армии

Призывная комиссия прошла в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирской области. «Уклонистов» стало меньше, парни добровольно идут в военкоматы. Отсрочку по состоянию здоровья получают единицы, и дают ее не наркологи, как еще несколько лет назад, а хирурги и терапевты.

Указ президента не принимать на работу в МВД, РЖД и муниципальные органы не служивших в армии граждан действует, считают члены призывной комиссии. За последние три года 24 — 25-летние парни, ранее предоставлявшие документы на отсрочку по разным причинам, теперь добровольно идут в военкоматы.

На днях закончился медицинский осмотр призывников в Болотнинском и Тогучинском районах. В Мошково 23 октября первый день призывной комиссии. По плану с трех районов призовут 177 человек. Служить парни будут в разных городах, от Хабаровска до Калининграда.

Пятеро болотнинских новобранцев служить начнут уже в конце ноября, прервали учебу, правом отсрочки пользоваться не стали, решив служить со своими сверстниками. Трое ребят пополнят ряды военнослужащих с высшим образованием. Артем Меньшиков — юрист, брал отсрочку, в ноябре — декабре отправится на службу.

«Выбор всегда был за мной, взять отсрочку или служить, — рассказал корреспонденту VN.ru Артем. — Я не уклонялся, очень хотел получить диплом. Тем более что повестку получил, когда уже отучился полтора года, жалко было оставлять свою группу. Сейчас я иду служить с желанием. Я надеюсь попасть в ВДВ. А если нет, не расстроюсь. Мне любые войска пойдут на пользу».

Из Тогучинского района с дипломами о высшем образовании в ближайший призыв повестку получат шесть парней. Есть среди тогучинцев и семейные новобранцы. Они воспользуются льготой и служить будут в Новосибирской области. Если же в семье служащего есть дети, супруга во время отсутствие мужа будет получать пособие до 10 000 рублей. Военный комиссар города Тогучина, Тогучинского, Болотнинского и Мошковского районов Николай Николаевич Фирсов отметил: «На медицинском осмотре явка отмечалась почти 100%. Единицы не пришли. Радует, что причина их отсутствия — уважительная. Сейчас для этих ребят организованы резервные дни, и медосмотр они пройдут. Большой прорыв в нашей работе — теперь никого не вылавливаем, все приходят сами. У нас много парней 24 — 25-летних призывается. Решение президента не принимать на работу на государственные и муниципальные должности и еще ряд запретов свое дело сделали. И это хорошо. Первые повестки вручать будем уже в октябре. И надо отметить, что состав наших новобранцев хороший».

Терапевт призывной комиссии Болотниснкого района Ирина Авдиюк сообщила: «Все, кто отправился на дообследование и лечение, пополнят ряды российской армии позже. Мы определили для призывников резервные дни. Обследуют призывников хирурги, терапевты, кожвенерологи, наркологи, отсрочку по состоянию здоровья получают минимум. И если ранее ее давали наркологи, то сейчас терапевты и хирурги».

Кстати, в райцентрах восстановили приписной стол, отслужившие ребята на учет становятся на местах. Каждый в своем районе, без выезда за пределы района. Всего в осенний призыв военную форму наденут 134 тысячи российских новобранцев.

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