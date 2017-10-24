Из Уфы в Новоабзаково будет запущен поезд

Запуск поезда состоится 17 ноября текущего года. Поезд будет отправляться в течение зимнего периода. Ориентировачно цена поездки Уфа-Белорецк-горнолыжные курорты Зауралья составит не более 750 рублей. Также будут действовать скидки для льготных категорий граждан. Автомобильное и транспортное сообщение планируется организовать по маршруту Белорецк-курорты Зауралья.

Напомним, на сегодняшний день добраться из Уфы до Белорецка и Новоабзаково можно на пригородных поездах и поездах дальнего следования за более чем 5 часов и на автобусе за 8 часов.