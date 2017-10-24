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08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Иван Ургант назвал разорение улья жителем Башкирии мировым событием

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В программе «Вечерний Ургант» прославили жителя села Мраково, который ради закуски разорил пчелиный улей соседа. Иван Ургант отнес информацию из Башкирии к событиям мирового масштаба.

«В Башкирии 40-летнего жителя села Мраково заподозрили в краже мёда вместе с рамками прямо из улья. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Мы просматриваем сообщения этой пресс-службы», — сказал известный телеведущий.

Иван Ургант отметил, что «подобные случаи не единичны, когда люди воруют мёд вместе с пчелами и закусывают им, несмотря на то, что нарушают мировую конвенцию о правах пчел».

Ведущий завершил комментарий курьезного случая в Башкирии шутливым комментарием о подаче ноты протеста представителем пчёл в ООН Игорем Бзз.

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Как сообщало агентство «Башинформ», 40-летний житель Кугарчинского района Башкирии разорил пчелиный улей, чтобы закусывать медом спиртное. Сладкое лакомство он похитил ночью прямо с рамами в одном из хозяйств в селе Мраково.

Полицейские установили, что злоумышленник оказался в некотором роде гурманом. Когда они по горячим следам вышли на след похитителя, гражданин с опухшими от укусов пчел руками распивал спиртные напитки, закусывая медом в сотах.

Сельчанин признался в совершенном преступлении. Общая сумма ущерба составила около трех тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ.

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