Иван Ургант назвал разорение улья жителем Башкирии мировым событием

«В Башкирии 40-летнего жителя села Мраково заподозрили в краже мёда вместе с рамками прямо из улья. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Мы просматриваем сообщения этой пресс-службы», — сказал известный телеведущий.

Иван Ургант отметил, что «подобные случаи не единичны, когда люди воруют мёд вместе с пчелами и закусывают им, несмотря на то, что нарушают мировую конвенцию о правах пчел».

Ведущий завершил комментарий курьезного случая в Башкирии шутливым комментарием о подаче ноты протеста представителем пчёл в ООН Игорем Бзз.

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Как сообщало агентство «Башинформ», 40-летний житель Кугарчинского района Башкирии разорил пчелиный улей, чтобы закусывать медом спиртное. Сладкое лакомство он похитил ночью прямо с рамами в одном из хозяйств в селе Мраково.

Полицейские установили, что злоумышленник оказался в некотором роде гурманом. Когда они по горячим следам вышли на след похитителя, гражданин с опухшими от укусов пчел руками распивал спиртные напитки, закусывая медом в сотах.